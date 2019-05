Pražská záchranka reklamuje 30 sanitek! Všechny mají závady

Pražská záchranná služba reklamuje 30 sanitek, které jí firma Baus-At Czech dodala loni a letos. Vozy za 122 milionů korun mají opakované závady, především na elektroinstalaci. Záchranka chce co nejdříve sanitky vrátit do provozu.

Problémy s firmou Baus-At Czech měla Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy (ZZS HMP) už od začátku. 30 sanitek měla dodat už v listopadu, poslední dostali záchranáři ale až letos v dubnu a penále za zpoždění vyskočila na téměř 13 milionů korun, což je cena tří sanitek.

Tím ale potíže se zakázkou neskončily. U všech sanitek se objevila závada antény, došlo také k 75 poruchám řídicí jednotky. Závady se vyskytly především v oblasti elektroinstalace. Záchranka se proto rozhodla vozy reklamovat přímo u dodavatele.

"Odstranění těchto nedostatků reklamujeme u dodavatele, aby se vozidla vrátila do provozu co nejdříve a bez závad. To nemění nic na tom, že tyto závady na straně Baus-At Czech s.r.o. jsou pro nás zásadním zklamáním," uvedl Ján Doubrava, náměstek ředitele sekce technicko-provozní ZZS HMP.

Záchranka oficiální prohlášení o reklamaci vydala v reakci na jednání městské rady, po němž radní Milena Johnová (Praha Sobě) uvedla, že zakázku nechá prověřit. Podle Doubravy ale nemohla ZZS postupovat jinak - v soutěži vyhrála nejnižší nabídková cena.

"Vyžádali jsme si záruky, ale dodavatel nebyl schopen požadovanou kvalitu, jak ji předložil v nabídce, splnit," doplnil Doubrava. Podle Johnové je nutné situaci analyzovat a poučit se z chyb. Záchranka ujistila, že má dostatek jiných vozů, a tak mohou být pacienti v klidu.