Pražská zoo má vzácný přírůstek. Narodilo se tam orangutaní mládě

O vzácném přírůstku informoval na sociálních sítích samotný ředitel zoo Miroslav Bobek. "Jako bych to tušil. Dopoledne jsem se rozjel do zoo – a chvilku poté, co jsem dorazil do kanceláře, mi přišla zpráva, že samička orangutana sumaterského Mawar začala rodit," napsal Bobek.

Před půl dvanáctou už byl malý orangutan na světě. "Ve sváteční den se tak narodil historicky třetí orangutan v Zoo Praha," pochvaluje si Bobek. Pro 31letou Mawar, která do pražské zoo přicestovala z Velké Británie, se však jedná už o čtvrtého potomka.

O něco zajímavější je původ mláděte z otcovy strany. Jedná se totiž o prvního potomka teprve 19letého Pagyho, který je mládětem slavného Kamy. Ten se narodil v pražské zoo v 70. letech rodičům, kteří se do Prahy dostali přímo z volné přírody z Indonésie.

"Novorozené mládě je jediným pravnoučetem orangutanů, kteří přišli do zoo z lesů Sumatry, a je proto geneticky mimořádně cenné. Dokonce si troufám tvrdit, že nejcennější v Evropě," vysvětluje Bobek.

"Odpoledne orangutani – včetně Mawar s mládětem – vyšli z "ložnic" do expozice v Indonéské džungli. Mládě již začalo pít a Mawar se o něj dobře stará, alespoň prozatím, a odhání od něj i svou starší dceru, zvědavou Diri," dodal Bobek a vyslovil přání, aby vše dobře dopadlo.