Česko protestuje. Rusko chce ocenit vojáky z okupace 1968

Trojice ruských komunistických poslanců předložila návrh na novelu federálního zákona o veteránech v roce 2016. Nedávno se jí ruští zákonodárci opět zabývali. “Je to ve fázi poslaneckého návrhu. Naposledy se to řešilo na mimoparlamentním výboru, kde zasedli členové nejen ruské komunistické strany, a shodli se, že by to bylo dobré udělat,“ řekl mluvčí ministerstva zahraničí Michal Bucháček.



“Ministerstvo zahraničních věcí na jedné straně respektuje, že otázky sociální politiky jsou vnitřní záležitostí každé země, na straně druhé je však vážně znepokojeno odůvodněním návrhu novely zákona,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.



Podle ministerstva je novela zdůvodněná "plněním úkolů při potlačení pokusu o státní převrat a při zabezpečení stabilizace situace v ČSSR po dobu rozsáhlé vojensko-strategické operace vojsky členských států Varšavské smlouvy od 21. srpna do listopadu 1968".

eskoslovensko bylo v srpnu 1968 okupovno SSSR a vtinou stt Varavsk smlouvy v pkrm rozporu s mezinrodnm prvem a proti vli tehdejch zkonnch pedstavitel sttu i naprost vtiny jeho oban. Vce k nvrhu ruskho zkona o veternech. https://t.co/MEuIAtbOmU — Tom Petek (@TPetricek) 3. ervna 2019



Rusko a Česká republika přitom podle ministerstva již v roce 1993 uzavřely smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci, kterou podepsali prezidenti obou zemí. V ní se zavazují "skoncovat s totalitní minulostí, spojenou s nepřípustným použitím síly proti Československu v roce 1968 a s dalším neospravedlnitelným setrváváním sovětských vojsk na československém území".



“Československo bylo v srpnu 1968 okupováno Sovětským svazem a většinou států Varšavské smlouvy v příkrém rozporu s mezinárodním právem a proti vůli tehdejších zákonných představitelů státu i naprosté většiny jeho občanů,“ doplnilo ministerstvo.





Podívejte se na reportáž TV Nova k loňskému 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy: