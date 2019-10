Pražské letiště chystá velké rozšíření, ty regionální skomírají

Turismus v České republice zažívá zlaté časy, jen za loňský rok k nám zavítalo 21 milionů turistů. To je také jeden z důvodů, proč letiště Václava Havla v Praze plánuje dlouhodobé investice. Jeho prostory už prý nestačí odbavovat tolik cestujících a tak vedení plánuje přistavět za téměř 30 miliard korun novou ranvej, parkovací plochy a zvětšit terminály. Přestavba má začít za dva roky a hotová má být do roku 2025.

Nový parkovací dům, vzletová a přistávací dráha, nový terminál, síť restaurací a hotelů v okolí - takto by se mělo rozšířit ruzyňské letiště do roku 2025.

"Letiště Václava Havla má plány na dlouhodobý rozvoj, což zahrnuje výstavbu paralelní dráhy, rozšíření terminálu dva a také výstavbu takzvaného Airport city, což je rozvoj prostor v bezprostřední blízkosti terminálu," uvedl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Letos odbaví Letiště Václava Havla téměř 18 milionů cestujících, což je o zhruba jeden a půl milionu více než loni.

"Letiště odhaduje, že do konce roku odbaví přibližně 17,7 milionů cestujících, což přepočteno na hodinu je nějakých 2 000 cestujících, dostáváme se tím na hranice kapacit, proto je potřeba letiště rozšiřovat," vysvětluje Pacvoň.

Od roku 2027 by se měla roční kapacita zvýšit o čtyři miliony - na 21 milionů cestujících. Výstavba nové paralelní ranveje by navíc měla ulevit obyvatelům v okolí letiště.

"Přesune se částečně provoz na paralelní dráhu a budeme moci uzavřít letiště v noci. Bude uzavřeno od půlnoci do 5:30 ráno," uvedl předseda představenstva společnosti Letiště Praha Václav Řehoř.

Do modernizace by se mělo zapojit i ministerstvo dopravy, které plánuje vystavět elektrifikovanou dvoukolejnou železniční trať a vybudovat několik mimoúrovňových křižovatek na Pražském okruhu.

Vlak na letiště bude jezdit z Masarykova nádraží. Na prvním úseku už probíhá modernizace. "Zprovoznění Negrelliho viaduktu předpokládáme k 1. červnu v roce 2020, to znamená příští rok," řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Za poslední dva roky letiště vydělalo zhruba devět miliard korun. Do přestavby má v plánu investovat minimálně sedmadvacet. Během 20 let by se prý částka mohla vyšplhat až na 40 miliard korun.

"Rozvoj bude letiště financovat ze svých vlastních zdrojů, z toho co letiště vydělalo v uplynulých letech, rozvoj letiště tedy nezatíží státní rozpočet," dodal Pacvoň. Kvůli rekonstrukci se musí v následujících letech cestující připravit i na omezení provozu.

Regionální letiště bojují o přežití

Zatímco se v Praze bude rozšiřovat, regionální letiště bojují o přežití. Létá z nich čím dál tím méně cestujících. A podle názoru ekonomů se může situace ještě zhoršit. Více v reportáži Lucie Cochlarové: