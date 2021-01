Letiště Václava Havla loni odbavilo přes tři miliony cestujících, jeho provoz výrazně poznamenala pandemie. To je nejnižší počet lidí za posledních 25 let. Letiště kvůli ztrátám muselo i propouštět, očekává ale postupné obnovování dopravy. Aktuálně mohou cestující využít přímé lety do více než dvacítky destinací.