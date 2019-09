Pražský koncert Ariany Grande doprovází přísná opatření. Fanoušci zuří

Koncert americké zpěvačky Ariany Grande odstartuje v 19:30 v pražské O2 areně. Radost a nedočkavost mnoha lidí však vystřídalo rozčarování z bezpečnostních opatření, o kterých informoval pořadatel koncertu Live Nation.

Platí totiž, že každý návštěvník může mít s sebou jenom jedno zavazadlo, a to musí být ze 100% průhledného materiálu - plastu, vinylu nebo PVC. Tato zavazadla by navíc neměla být příliš velká, doporučovaná velikost je zhruba 30x15x30cm, což odpovídá formátu A4. Povolené jsou rovněž průhledné plastové sáčky do obsahu 3,7 litru.

Pořadatel rovněž upozorňuje, že není možné si s sebou dovnitř vzít fotoaparát, kameru nebo jiné nahrávací zařízení. Výjimkou jsou pouze mobilní telefony. "Všechna tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvníky koncertu," varuje Live Nation. Kromě toho budou na místě i policisté.

Přísná bezpečnostní opatření jsou reakcí na teroristický útok, který se odehrál 22. května 2017 krátce po skončení koncertu Ariandy Grande v anglickém Manchesteru. Útok si vyžádal 22 obětí, třiadvacátým mrtvým byl samotný útočník. Dalších 119 lidí se zranilo. Sebevražedný atentátník Salman Abedi odpálil bombu naplněnou hřebíky, šrouby a dalšími ostrými předměty. Mezi obětmi byly i děti.

Na facebookové stránce pořadatele se rozhořela diskuze, v rámci které mnozí lidé s těmito opatřeními nesouhlasí. Obzvlášť nelibě vnímají požadavek průhledných zavazadel. "Co mimopražští návštěvníci, co jedou vlakem? To si mám sehnat průhlednej batoh? Se kterým mě tam stejně nepustí? To, že se střílelo na jednom koncertě, neznamená, že se bude střílet na každým. A odnášíme to všichni!" zlobí se jeden z diskutujících.

"Ať žije igelit. Hlavně, že pak tito umělci bohují za záchranu planety a vše bez plastů," tvrdí jiný z nich. "Nikdy jsem nezažila koncert, kde by všichni museli mít průhledné kabelky a bez peněženek," zaznělo v diskuzi.

Do Prahy zpěvačka dorazí v rámci výpravného světového turné, kterým podporuje nedávné vydání desky Sweetener. "Fanoušky čeká nezapomenutelná show, během které zpěvačka zazpívá většinu svých známých hitů, ale dojde samozřejmě i na novinky," píše O2 arena na svých stránkách.

Připomeňte si tragédii, která se před dvěmi lety odehrála na koncertě Ariany Grande v Manchesteru, v reportáži TV Nova: