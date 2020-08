Pražský lékař psal recepty na opiáty za láhve alkoholu, skončil ve vazbě

Narkomani a výrobci drog si pro recepty chodili k praktickému lékaři jako pro rohlíky. Stačil jim jen malý úplatek.

"Dali mu na stůl čtyři nebo pět stovek, někdy stačila i láhev tvrdého alkoholu a on jim vypsal recept, na jaké léky si řekli, jaké potřebovali, aniž by si je prohlédl, aniž by to byli nějací jeho kmenoví pacienti," popsal pro TV Nova kriminalista.

Recepty na opiáty vydával 63letý lékař minimálně od začátku loňského roku, měl tak činit přímo ve své ordinaci v pražských Holešovicích. Většinou léky předepisoval na jména lidí, kteří jsou ve vězení nebo po smrti.

"Během šesti měsíců dokázal předepsat 218 receptů na 440 balení léků, což je v přepočtu 13 200 tablet," uvedla policejní mluvčí Lucie Drábková.

Podle některých sousedů měl být doktor k prodeji receptů narkomany dotlačen výhrůžkami a fyzickým násilím. Na druhou stranu má ve svém rejstříku trestů už pár pořádných vroubků. Za stejný zločin dostal dokonce v 90. letech podmínku.



"Ačkoliv se jedná o lékaře, je už devětkrát soudně trestaný, má za sebou drogovou trestnou činnost, krádeže vloupáním a jenom za posledního půl roku byl šestkrát chycen při trestném činu maření soudního rozhodnutí, neboť řídil vozidlo, ačkoliv má zákaz řízení," doplnil kriminalista.

Přitom zákon pro práci lékaře požaduje bezúhonnost. Trestní rejstřík by tak měl lékařům v případě pochybností kontrolovat i zaměstnavatel.

Tento lékař si ale už zřejmě nezaordinuje, na svůj trest čeká ve vazbě. Spolu s ním policisté zadrželi další tři lidi. Jde o "pacienty", kteří si recepty vyzvedávali. Zároveň prověřují, zda o nelegálním obchůdku nevěděla i jeho zdravotní sestra.