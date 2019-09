Pražský magistrát prověří svou IT firmu. Podle Hřiba je vše v pořádku

Pražský magistrát bude prověřovat vlastní firmu. Kontrolní výbor dostal na stůl podnět, podle kterého si jeho IT firma nepočíná transparentně při zadávání veřejných zakázek. Společnost ICT, která pro Prahu zajišťuje například projekt Lítačka nebo poradenství, tvrdí, že vše probíhá podle pravidel.

Kontrolní výbor magistrátu řeší stížnost na firmu ICT už poněkolikáté. Společnost, která získává zakázky od magistrátu, je podle stěžovatelů údajně dává dál bez výběrových řízení. Poprvé stížnost, ještě v minulém volebním období, musel kontrolní výbor odložit, protože se nedostal k potřebným materiálům.



"Stěžovatelům nebylo jasné, jakým způsobem probíhají výběrová řízení, nebyly vyvěšovány. Předseda představenstva akciové společnosti mi pouze odepsal, že mi materiály nemůže poskytnout. Já to chápu, je to podle zákona o akciových společnostech, ale je to tristní, protože tu akciovku vlastní město," vysvětlila předsedkyně kontrolního výboru Jaroslava Janderová (ODS).



Podnět na prošetření má předsedkyně kontrolního výboru na stole znovu a hodlá šetřením pověřit dozorčí radu ICT. Společnost, kterou dříve často kritizovali Piráti, primátor Hřib teď brání a věří, že postupuje podle zákona. Firma ICT tvrdí to samé. "Pokud vím, tak operátor ICT dodržuje zákon o veřejných zakázkách a dělá soutěže tak, jak by měl," prohlásil Hřib.



"Naše společnost postupuje transparentně a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek," uvedl mluvčí společnosti ICT Vladimír Bláha.



Operátor ICT je v Praze zodpovědný za chod Lítačky na MHD, která nahradila Opencard, město firmě platí za konzultační činnost a svěřila jí i pilotní projekt takzvaných chytrých laviček, u kterých se připojíte na wifi a dobijete mobil. Těch zkušebně rozmístila po Praze 10 od sedmi různých výrobců.



Nejdražší jsou v Bubenči, kde pořízení laviček s chytrou zahrádkou vyšlo město na 280 tisíc korun. Přestože údržba prý není náročná a obnáší pouze čtyřikrát ročně doplnit vodu a dvakrát ročně prostříhat, zahrádka uschla. Problém nastal, když pilotní projekt skončil a firma ICT zatím nedostala od magistrátu zprávu, jak postupovat dál.