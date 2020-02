Pražský magistrát slíbil stovky parkovacích míst. Nepřibylo ani jedno

Kromě "Čerňáku" se nového parkovacího domu měl dočkat také Opatov. V této části Prahy už parkoviště bylo, ale kvůli sporům majitelů a magistrátu bylo uzavřeno. Menší parkovací domy byly zamýšleny v Podbabě, v ulici Navigátorů měla vzniknout stání pro 144 aut. V plánu jsou údajně i nová stání pro Depo Hostivař a Prahu 6.

Ze všech plánovaných výstaveb se magistrát nejvíce upíná k Černému Mostu, kde má vzniknout Terminál 3 s kapacitou 880 míst. Stavba měla podle dostupných informací stát více než 600 milionů a začít měla už na konci léta 2019. Stavba sice stále nezačala, magistrát s ní ale stále počítá. Jako s jedinou.

"Zatím je aktuální skutečně jen Černý Most," potvrdil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Současné parkoviště s kapacitou 300 míst se mělo rozrůst na obří plochu, která pojme téměř trojnásobek. Více než polovinu nákladů město uhradí z evropských fondů. Na několik desítek milionů vyjde i zajištění pozemků a potřebné dokumentace pro parkoviště na Zličíně, zhruba deset milionů bude stát Opatov.

Alarmující situace je na Praze 10. O místa na pouhých čtyřech P+R parkovištích je už nyní boj. Od léta tohoto roku navíc Městská část Praha 10 plánuje rapidně rozšířit rezidenční parkovací zóny. Projekt parkovacích zón hodlá představit 16. března. Místní, kteří se dožadují nových parkovacích míst, se ale údajně jednoho dne dočkají.

"Nové vedení je u kormidla Prahy 10 teprve půl roku, pokud někdo nekonal, byla to předchozí vláda, která problematiku parkování dlouhá léta odsouvala. Nelze stavět něco, co nikdo nikdy nepřipravil. Nyní s přípravou parkovacích zón se chystá i studie územních rezerv pro výstavbu parkovacích domů. Chceme dostat více aut z ulic do řádného parkování! Bude to nějakou dobu trvat, stavební procesy jsou dlouhé," píše Městská část Praha 10 na svých stránkách.

Situaci s žalostně malým počtem parkovacích míst do jisté míry kompenzuje Technická správa komunikací (TSK). Plošná záchytná parkoviště, jejichž výstavbu pro Prahu zajišťuje, jsou totiž do jisté míry záchranou například pro lidi, kteří do Prahy dojíždí za prací. Těch je přitom stále více. TSK je správcem většiny P+R parkovišť, kromě P+R Letňany a Depo Hostivař.

TSK v uplynulém roce otevřela zhruba 500 nových parkovacích míst. Nová stání přibyla v Jankovcově ulici na Praze 7 a 400 dalších míst mohou využívat řidiči na parkovištích na Opatově, v Běchovicích a Braníku. Pro rok 2020 jsou v plánu další P+R parkoviště podle výběru pražského magistrátu.

Na vybudování nových záchytných parkovišť plánuje Praha uvolnit zhruba 50 milionů korun. S výstavbou se počítá v Lipencích, Hostivaři 3 sever, Lednické v Kyjích a v Újezdu nad Lesy. Redakci TN.cz to potvrdila mluvčí TSK Barbora Lišková.