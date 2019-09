Pražský primátor rozčílil opozici! Hledá si už devátého poradce

Strana v inzerátu požaduje filozofické ztotožnění se s pirátským programem, schopnost naučit se používat pirátské systémy a smysl pro humor.

Pro primátora hledá už devátého poradce. Podle Hřiba je v pořádku, že si primátor chce přivést tým, kterému důvěřuje. Více zjistíte z reportáže Dominiky Janochové, kterou najdete pod titulkem článku.

Hřib se ale kvůli svým poradcům stal terčem kritiky opozičních zastupitelů. Co na to říkají jeho koaliční partneři, to zjistíte v následujícím videu. Hostem Televizních novin byl totiž koaliční zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL, zvolen za Spojené síly pro Prahu).

A vzhledem k tomu, že Praha má status kraje, oslovila televize Nova také hejtmany - zajímala se, kolik mají poradců oni. V průměru je to jeden a půl na jednoho hejtmana. Více už v reportáži Královéhradeckého reportéra TV Nova Filipa Pultara.