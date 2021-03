Pražský soud zrušil povinnost mít negativní test při návratu do Česka

Pražský městský soud zkoumal rozhodnutí ministerstva zdravotnictví z 15. března 2021, které se týkalo omezení vstupu do Česka v souvislosti s epidemií covidu-19. Opatření vyžadovalo, aby lidé měli před vstupem na české území negativní PCR test, pokud přicestují ze zemí se střední, vysokou a velmi vysokou mírou rizika nákazy.

Soud ve středu oznámil, že rozhodnutí ministerstva ohledně potřeby mít negativní test při návratu do Česka ruší. "Nelze omezit právo občanů ČR na svobodný návrat do vlasti, aniž by to bylo bezpodmínečně nezbytné. Ministerstvo nevysvětlilo, proč nepostačí občany (přinejmenším ty, kteří necestují hromadnými dopravními prostředky) podrobit opatřením majícím za cíl omezení šíření nemoci covid-19 teprve po jejich návratu," vysvětlil předseda soudního senátu Aleš Sabol.

Soud uznal, že omezení si klade za cíl bojovat proti dalšímu šíření, ale ministerstvo dle něj dostatečně nezdůvodnilo, proč je povinnost mít negativní test skutečně nezbytné a proč cíle nejde dosáhnout jiným způsobem.

"Ministerstvo svůj postup zdůvodňovalo společnými pravidly na úrovni členských států Evropské unie přijatými ve formě doporučení Rady EU, ani ta však takto přísné požadavky ve vztahu k vlastním obyvatelům (občanům) nepožadují a naopak předpokládají, že stát ve vztahu ke svým občanům nesmí na požadavku absolvování testu před návratem trvat. Opatření tak ve výsledku nemá oporu ani v klíčovém podkladu, na základě něhož bylo ministerstvem přijato," dodal Sabol.

Rozhodnutí začne platit od 5. dubna. "Soud tedy poskytl ministerstvu dostatečný časový prostor, aby, shledá-li pro to dostatek důvodů, obdobné opatření opětovně přijalo a zohlednilo v něm argumentaci soudu zaměřenou na postavení českých občanů," uzavřel Sabol.

Soud se také zabýval dalšími námitkami, které se týkají vládních opatření. Ty ale shledal nedůvodnými a opatření posoudil jako přiměřená.

