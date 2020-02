Stejný přechod, další nehoda! Sražení školáka autem zachytily kamery

Díky palubní kameře mohli policisté vše vidět z pohledu údajného pachatele přestupku. Řidič auta před ním zastavil a 15letému chlapci dal přednost. Jenže druhý šofér zastavit zřejmě nestihl a chlapec skončil na jeho předním skle. Záběr z druhé palubní kamery ukázal tutéž kolizi ještě přehledněji.

Přestože šlo o srážku v poměrně nízké rychlosti, utrpěl školák zranění. "Chlapec při tomto střetu utrpěl těžké poranění na noze," informovala policejní mluvčí Ivana Baláková s tím, že viníkovi pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí odebrání řidičského průkazu nebo roční vězení.

Na daném přechodu pro chodce natáčela TV Nova nejméně třikrát. Naposledy před měsícem, kdy šlo opět o dítě - devítiletého chlapce. Stalo se to ráno, když paní Gáborová vedla svého syna Kevina do školy. "Srazil mě, naboural přímo do nohy," popsal sražený Kevin.

Šofér měl poté na okamžik zastavit, ale ne proto, aby devítiletému chlapci poskytl první pomoc nebo se zeptal, jak na tom je. Matce i dítěti měl podle jejich slov rasisticky nadávat. "Pak odjel, já jsem se úplně klepala," doplnila Žaneta Gáborová.

Další nehoda se na přechodu stala předloni. I tehdy měl přednost chodec, řidič ale před "zebrou" nezastavil a srazil ho.

Dopravní inspektorát chce přechod nechat přebudovat. Světelná křižovatka se změní a uprostřed bude dělící ostrůvek. Českolipská policie vyzývá všechny řidiče, aby tomuto přechodu věnovali zvýšenou pozornost.