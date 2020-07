Přes 20 tweetů a ani čárka o vlacích? Lidé se diví, proč Babiš mlčí

Přímou komunikaci s voliči přes sociální sítě premiér Andrej Babiš využívá často a rád. Ale k tragické srážce vlaků u Českého Brodu na jeho účtech nenajdete ani čárku. A to i přesto, že na nich téma stavu železnice ve středu v komentářích rezonovalo často.

Premiér sdílel jiná témata – na facebooku video o přípravách na boj s možnou druhou vlnou Covid-19 a fotografie ze semináře k rozpočtu a plánu obnovy EU. Na twitteru pak přibylo 22 nových příspěvků, většinou Babiš sdílel příspěvky vládních kolegů, věnoval se i zmíněnému semináři nebo nastínil, jak bude vláda reagovat na stárnutí populace.

"O stavu železnice nic?" podivují se diskutující. Zvlášť ve světle toho, že jiní politici ještě večer po srážce vyjadřovali soucit s oběťmi nehody a vděk zasahujícím záchranářům. "Bojí se snad premiér Babiš negativních reakcí, které by se pod příspěvky mohly objevit?" ptají se diskutující.

"My jsme hned ráno poslali vyjádření do České tiskové kanceláře a do dalších médií. Na sociální sítě jsme to nedali, ale věděli jsme, že vyjádření pana premiéra mají všechna relevantní média," uvedl pro TN.cz ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády Vladimír Vořechovský s tím, že premiér se rozhodně před situací neschovával.

"Celé je mi to především nesmírně líto a rád bych vyjádřil upřímnou soustrast rodinám zesnulých při těchto nehodách. V poslední době byly tři, dvě z nich byly bohužel vážné. V obou případech velmi pravděpodobně neselhal systém, ale došlo k pochybení jedince," komentoval Babiš nehodu.

Ministr dopravy Karel Havlíček pak na facebooku včera informoval o jednání expertní komise pro bezpečnost na železnici, kterou nechal svolat. Situaci u Českého Brodu vyrazil zkontrolovat v úterý večer osobně.

"Já to považuji za svoji povinnost. Dozvěděl jsem se to asi 20 minut poté, co k neštěstí došlo. Takže jsem okamžitě vyrazil," řekl na místě srážky přítomným novinářům.

Více o srážce vlaků v reportáži Televizních novin: