Před 30 lety abdikoval Husák. Lidé slavili, StB pálila tajné dokumenty!

Teď se vrátíme o 30 let zpátky do roku 1989. Desátého prosince odvolal prezident Gustáv Husák komunistickou vládu a jmenoval Vládu národního porozumění. Sám pak abdikoval. Začalo také bourání železné opony, Zlín přestal být Gottwaldovem a agenti Státní bezpečnosti (StB) dál pálili tajné dokumenty.

"Událostí číslo jedna u nás doma je bezesporu jmenování nové federální vlády, byla příznačně pojmenována jako Vláda národního usmíření," informovaly v roce 1989 televizní noviny.



"Po jednačtyřiceti letech jsme se dočkali první vlády bez převahy komunistů. Těm v nové vládě patřilo deset křesel, bezpartijním nebo zástupcům dalších stran jedenáct," bylo dále slyšet z televizorů.



"U těch členů KSČ se objevují problémy, které se dotýkaly celé společnosti, řada hlavně těch mladších členů KSČ byla skutečně nespokojená, takže vystupovali ze strany," přiblížil dobu historik Libor Svoboda.



Prezident Husák po jmenování nové federální vlády oznámil svou abdikaci. A společnost okamžitě začala řešit jeho nástupce. "Tehdy nebylo jasno, kdo bude kandidát. Jestli to bude Dubček anebo to bude Havel. Dubček by byl krok do minulosti, my jsme chtěli budoucnost," vzpomíná autor petice Několik vět a bývalý ministr obrany Alexandr Vondra (ODS).



"Budil autoritu a to je velice zvláštní - nebyl razantní lídr, který by udílel nějaké direktivy. On byl diskutér," řekl zakladatel občanské iniciativy MOST Michal Horáček.



A začalo se i s bouráním železné opony na hranici mezi Československem a Rakouskem. Přesto studenti pokračovali ve stávkové pohotovosti i nadále. Podle nich měli komunisté zejména na venkově pořád velký vliv. Do Prahy přiletěli dva kongresmani z USA a předali Občanskému fóru kopii americké Listiny práv, základního kamene tamní ústavy. A přiletěl i podnikatel Tomáš Baťa.



A zatímco agenti Státní bezpečnosti na poslední chvíli likvidovali tajné spisy v opuštěném lomu na Plzeňsku, desítky tisíc lidí na Václavském náměstí oslavovaly svržení komunistické vlády a skutečný začátek demokracie v zemi.