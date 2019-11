Před 30 lety padlo zásadní rozhodnutí k pochodu studentů! StB je sledovala

Hlavní zprávou, která před 30 lety plnila média, byl masivní přesun lidí z tehdejšího východního Německa do Československa. O půlnoci z 1. na 2. listopadu totiž přestala platit na hranicích omezení vstupu a tisíce Němců se rozhodly přes Prahu emigrovat na západ.



"Dnes nám to přijde divné, že by Němci jeli do Německa zrovna přes Prahu, ale tak to bylo, protože to byly různé státy," vysvětlil textař a spoluzakladatel občanské iniciativy Most Michal Horáček.



Zatímco Státní bezpečnost sledovala dění u německé ambasády, jen o pár kilometrů dál docházelo k něčemu, co otočilo kolem dějin i v Československu. 2. listopadu roku 1989 se na pražském Petříně psaly československé a později i české dějiny. Skupina studentů si dala tajnou schůzku u sochy Karla Hynka Máchy.



"Možná nejvýznamnější setkání nezávislých studentů, které se právě domluvilo na tom, že bychom chtěli udělat průvod k 17. listopadu k výročí úmrtí Jana Opletala," vzpomínal spoluzakladatel hnutí Stuha a nynější poslanec Marek Benda (ODS).



Tehdy vysokoškolští studenti věděli, že je sleduje Státní bezpečnost (StB). Vzkazy si předávali ústně, v krajních případech volali z telefonních budek.



"Jsme v konspiračních časech, jsme v časech, kde hrozí, že když vás všechny chytí někde na jednom místě, tak vás všechny posbírají. Scházelo se 20, 30 lidí, pak se řeklo, že se bude chodit za jednotlivé fakulty po dvou," doplnil Benda.



"Když se dozvěděli, že někdo něco dělá, nebo potenciálně dělá, zavedli na něj svazek a do toho svazku potom vkládali materiály," popsal historik Libor Svoboda činnost StB.



Tajná večerní schůzka studentů u Máchova pomníku dlouho utajena nezůstala. StB podle tajných denních zpráv věděla o jejich pohybu ještě v ten den, kdy se sešli. Okamžitě se rozjela policejní mašinerie a StB začala zjišťovat jména všech organizátorů. Pochodu 17. listopadu hodlala za každou cenu zabránit.