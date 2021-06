Před 79 lety zemřeli hrdinové atentátu na Heydricha, bránili se dlouhé hodiny

V pátek to bylo přesně 79 let, co zemřeli českoslovenští parašutisté, kteří v květnu roku 1942 spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Po atentátu se výsadkáři ukrývali v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze, na který zaútočili příslušníci gestapa a SS. Nikdo z nich nepřežil.