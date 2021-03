Před kamerou si pod kůži zavedl další čip. Na něj si už může nahrávat i data

Michael a Bohdan se znají od základní školy, a kromě dlouholetého přátelství je pojí i stejný čip pod kůží.

"Když se mi na klíčích začaly hromadit čipy od školy a různých přihlašovacích systémů, tak jsem si řekl, proč bych nemohl mít jeden na všechno," vysvětlil Bohdan.

"Na začátku byl ale problém si zvyknout, jak přesně tu ruku ke čtečce natočit a vychytat ten pohyb," dodal.

K technologické novince se dostali při společné brigádě ve firmě, která čipy vyrábí. Michael si ho implantoval v sedmnácti letech, zatímco Bohdan rok vyčkával, co to s kamarádem udělá.

"Trochu jsem se bál. Nebyl jsem si jistý, jestli se ten čip nebude posouvat v ruce a nezpůsobí to problémy," přiznal Bohdan.



Podobný čip mají v sobě třeba klíčky od auta, náramky ke skřínkám nebo bezkontaktní platební karty. Podkožní čip ale kvůli miniaturní velikosti funguje jen na krátkou vzdálenost, a budí tak pozornost okolí.

"Když jsem poprvé přišel do jídelny a pípnul jsem si oběd rukou, tak z toho byly kuchařky hodně na větvi, nechápaly, jak to může fungovat," zavzpomínal Bohdan.

"Lidi ve firmě byli překvapení, že jsem si nechal dát a každý den za mnou někdo chodil a říkal, to seš ty s tím čipem," podělil se o svou zkušenost Michael.

I když se Michael bojí jehel, touha po dalším zlepšováku byla silnější. Od kamaráda si nechal do druhé ruky zavést čip s vyšší frekvencí, na který si může ukládat data, a pak si je zobrazit NFC čtečkou v mobilu.

"Je to zase další krok, ale vrchol to není, to by bylo, kdyby takový čip uměl všechno," shrnul Michael.

A Bohdan doplnil: "Třeba na to ukládat veškerá data, občanku, letenku. A to placení je podle mě budoucnost."