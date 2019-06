"Burani, tudy," vzkazuje nápis fanouškům před koncertem Ortelu. Kapelu to netrápí

Cesta hanby/Cesta nácka nebo Náckové a burani tudy. To jsou jen některé z nápisů, které se objevily na cyklostezce v Radotíně. "Včera to tam ještě nebylo, takže se to tam muselo objevit v noci nebo dnes brzo ráno," potvrdil pro TN.cz v pátek dopoledne místostarosta Radotína Miroslav Knotek.

Doplnil, že radnice se co nejdříve pokusí domluvit s technickými službami, aby urážlivé nápisy z asfaltu zmizely. "Ale oni mají spoustu jiných povinností, například sekání trávy, takže nevím, jestli to stihnou ještě před tím dnešním koncertem," doplnil Knotek.

Frontman skupiny Tomáš Ortel si ovšem z radotínského "hnutí odporu" hlavu nedělá. "Že se občas naši odpůrci najdou i v jiných městech, je vcelku běžné a většinou se projevují tak, že přelepují plakáty na daný koncert cedulkou Zrušeno. Ovšem Praha je v tomto směru aktivnější a tak jsme podobné protiakce čekali," reagoval na útočná hesla Ortel pro TN.cz.

Nadávky do buranů a nácků považuje za úsměvné. "Zvlášť od aktivistů tolik bránících demokracii a svobodu slova. Neděláme si z toho hlavu a moc se těšíme na vystoupení," uzavřel Ortel.

Místostarosta Knotek uzavřel, že na koncert každopádně bude dohlížet policie, která se postará o bezpečnost a klidný průběh.