Před léty si začernil obličej a vzal turban, teď se kanadský premiér kaje!

Podle kritiků je fotografie rasistická. Premiér se za své chování už omluvil. Dodal, že fotka vznikla v roce 2001 a pochází z večírku školy, kde v té době současný kanadský premiér učil.

Tématem párty byly pohádky tisíce a jedné noci, takže si Trudeau začernil ruce, obličej a krk, na hlavu narazil turban a předstíral, že je postava z příběhu o Aladdinovi.

Letitou fotografii nyní připomněl časopis Time a Trudeauovi tím pořádně zavařil. "Neměl jsem to dělat, mě jsem být prozíravější. Vážně mě to velmi mrzí," kál se politik ve středu na palubě letadla.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 Arabian Nights party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF