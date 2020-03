Personál nemocnic i domovů spí v karavanech. Nechtějí ohrozit rodinu

Aby se ošetřující personál domovů pro seniory i nemocnic dostal co nejméně do kontaktu s rodinami klientů a veřejností, snaží se ho řada zřizovatelů izolovat. Jenže kapacity zařízení na to často nestačí. A tak před některými nemocnicemi během pár dnů vyrostla karavanová městečka.