Před očima rodiny roztrhali žraloci mladou dívku na Bahamách

Jednadvacetiletou Jordan Lindsayovu z Kalifornice napadli ve středu kolem druhé hodiny odpoledne žraloci, když šnorchlovala poblíž bahamského ostrova Rose Island. Informaci přinesla americký zpravodajský portál CNN.



Dívčina rodina viděla připlouvající žraloky a snažila se Jordan na nebezpečí upozornit, ale bylo již pozdě. Dívka byla už mimo doslech. Trojice žraloků ji roztrhala před očima rodiny.



Po útoku záchranáři převezli Jordan do nemocnice v Nassau, kde byla prohlášená za mrtvou. “Byla pokousaná na rukou, nohou i hýždích, při útoku přišla o pravou paži,“ popsal podle CNN zástupce bahamského policejního komisaře Paul Rolle.



Po pitvě bude její tělo převezeno zpět do Kalifornie. Bahamské úřady zatím pokračují ve vyšetřování, vydaly i veřejné varování.



Letos se jedná již o několikátý útok žraloka. Na konci května zemřel po napadení muž na Havaji, více si přečtěte zde. Začátkem června pak napadl sedmnáctiletou dívku žralok u pobřeží Severní Karolíny ve Spojených státech a vážně ji pokousal.

Loni při dovolené s rodinou v Egyptě zahynul po útoku žraloka dvaačtyřicetiletý Čech. Muže žralok pokousal hned poté, co skočil z mola do vody. Na mole s ním byla jeho žena, do vody naštěstí neskočila.



Podívejte se na reportáž TV Nova o útoku žraloka na Havaji: