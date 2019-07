Před policisty ujíždí stále víc šoférů. Někteří nikdy neměli řidičák!

Je mu dvaadvacet, nikdy neměl řidičák, přesto si troufl na jízdu ve vysoké rychlosti. A dopadlo to zle. Dostal smyk a boural v protisměru. Kdyby místem někdo jel, byl by to čelní střet. Muž na sebe přitom ve městě upozornil sám, protože mu nesvítila zadní světla a navíc po silnici kličkoval.

Hlídka ho chtěla zastavit. Ve chvíli, kdy byla vedle něj, prudce šlápl na plyn. "Začínali jsme na nějakých padesáti kilometrech, až jsme se dostali na sto dvacet," řekl zasahující policista.

Pronásledování řidiče ulicemi města trvalo sotva dvě minuty. Při nárazu do obrubníku Poděbradskou ulici ozářily jiskry. Muž z auta vystoupil a začal utíkat. Unikal ale jen pár metrů. A pak nadýchal 1,7 promile.

Teď mu hrozí rok vězení. Je to přitom jen několik dnů, co na Svitavsku boural jiný ujíždějící řidič. Záběry připomínaly rychlostní zkoušku závodu rallye. Prach se vířil od kol a policisté chvíli jeli v hnědé tmě. Za volantem seděl podle policie drogový dealer. A pálil to až rychlostí 140 kilometrů v hodině.

Než naboural, stihl ujet patnáct kilometrů. Jeho vůz se nakonec otočil přes střechu. Při hrozivě vypadající nehodě se řidič nezranil. Ještě vystoupil z auta a navíc před policisty utíkal.