Lékaři z Brna promluvili o léčbě ivermektinem. Není vhodný pro všechny

Lékaři ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně varují před neuváženým používáním léku ivermektin. Léčivá látka je určena primárně zvířatům, lidem by proto podle odborníků mohla způsobit zdravotní komplikace. Ivermektin umožnil nemocnicím používat při léčbě pacientů s covidem-19 Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), a to po posouzení jejich zdravotního stavu. Brněnská nemocnice zároveň odmítá, že by experimentovala se zdravím pacientů.