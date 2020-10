Před soudem stojí muž, který lákal na falešné setkání s hercem Stallonem

Tomáš Blažo podle obžaloby prodával vstupenky na tři kulturní akce, které se nikdy neuskutečnily. Jednou z nich byl i Večer se Sylvestrem Stallonem, který se měl uskutečnit v roce 2018 v pražské holešovické hale.

Událost slibovala, že se s hvězdou akčních filmů nejen setkají, ale dokonce se s ní budou moci i vyfotit. Za lákavou nabídku byli lidé ochotni zaplatit i několik desítek tisíc korun.

Jenže herec do Česka nepřijel a dokonce popřel, že by to měl v plánu. Zklamaní fanoušci podali na společnost, ve které byl Blažo jednatelem, několik trestních oznámení. Jen touto akcí si měl přijít na více než dva miliony.

Podle státního zástupce ale připravoval minimálně další dvě akce, které se taktéž neuskutečnily. Dohromady měl podvést kolem tisícovky lidí z Česka i Slovenska a získat od nich téměř osm a půl milionu korun.

Podle slovenských médií je proti Blažovi na Slovensku vedeno přes dvacet exekucí. U soudu řekl, že peníze utratil většinou za propagaci akcí. Státní zástupce Blaža žaluje pro podvod, za což mu hrozí pětiletý trest. Očekává se, že rozsudek padne ve středu.