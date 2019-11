Před třiceti lety se změnily dějiny naší země! Studenti připravovali průvod

Psala se středa osmého listopadu 1989 a studenti se připravovali na průvod, který je čekal už za devět dní, tedy 17. listopadu. Zvací leták vzniká v bytě rodičů tehdejšího studenta Marka Bendy. Státní bezpečnost měla hustou síť agentů a také přehled o tom, kde a na jakých psacích strojích disent sepisuje svá provolání k národu. Jenže o tom věděli také disidenti.

"Maminka to napsala na psacím stroji, ale protože ten stroj policie už několikrát měla v ruce, tak by věděla, na jakém stroji je to psané. Takže jsem ten leták odnesl na setkání a tam jsem ho všem nadiktoval," popisuje události současný poslanec Marek Benda.

"Studenti byli daleko radikálnější než my všichni. Byli ochotni se nějakým způsobem i obětovat pro svobodu a demokracii," vzpomíná pozdější ministr vnitra Jan Ruml. Osmého listopadu setkání studentů státní bezpečnosti uniklo. Ta v ten den řešila pouze vysoký počet dopravních nehod nebo protistátní plakáty v ulicích.

Ve stejný den bylo v Teplicích odhaleno třináct letáků, na kterých jsou občané vyzýváni, aby se 11. listopadu zúčastnili protestního shromáždění. "Požadovali nějakou změnu, protože situace v severních Čechách z pohledu životního prostředí byla velice tristní," vysvětluje historik Libor Svoboda.

Rudé právo osmého listopadu píše například o oslavách Velké říjnové socialistické revoluce, předešlý den se totiž velkolepě slavilo v Moskvě. Řeší i nutnost větší ochrany životního prostředí.

To Československá televize se zabývá spíš tím, co se děje ve spřátelených socialistických zemích. "V Berlíně dnes začalo třídenní desáté zasedání ústředního výboru jednotné socialistické strany Německa," hlásil tehdy televizní reportér. Agenti státní bezpečnosti v denní zprávě z osmého listopadu píší o rozšiřujícím se trendu mezi veřejností, ten nazývají revolucí.