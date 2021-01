Předbíhání úředníků při očkování nezůstane jen tak. Zabývat se tím bude policie

Po bývalém šéfovi Státního zdravotního ústavu Pavlu Březovském, který se minulý týden vzdal své funkce, se otřásají židle i pod dalšími vysoce postavenými úředníky. Navíc jsou teď v hledáčku policie. Spolek Moravský ombudsman totiž podal na vrchní státní zastupitelství žalobu kvůli předbíhání při očkování proti koronaviru.

„Když to řekneme lidově, každá injekce, kterou nedostal důchodce a místo nich to dostal někdo, kdo na to nárok neměl, mohla vážně ohrozit životy těchto rizikových skupin,“ vysvětluje právník Moravského ombudsmana Radek Ondruš.

Spolek v tom vidí třeba maření úkonu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci, poškozování cizích práv, ale i obecné ohrožení či neoznámení trestného činu.

Někteří se nechali v minulých dnech přednostně naočkovat v Praze. Třeba šéf českokrumlovské nemocnice Vojtěch Florián měl nabízet vakcínu příbuzným svých zaměstnanců.

„Proti zákonu jsem se určitě neprovinil, ten systém byl definovaný 15. ledna. V té době už moje akce proběhla. Já nemám pocit, že bych něco provedl a budu se bránit, až budu z něčeho obviněný,“ brání se ředitel nemocnice.

Na svou funkci přesto rezignoval, a to poté, co ho k tomu vyzval jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Hradecký krajský radní Zdeněk Fink (HDK) se prý nechal naočkovat i se svou manželkou. Kvůli tomu se minulý týden také zřekl své funkce. Radního se TV Nova pokusila znovu kontaktovat, nicméně přes krajského mluvčího vzkázal, že se nebude vyjadřovat.

„Je to špatně, když se něco takového stane, ale já nebudu aktivně vyhledávat a aktivně se snažit, aby se lidé navzájem udávali. To dělat nebudu,“ vyjádřil se ke kauzám ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Šéf zdravotního ústavu Pavel Březovský nebo náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová už minulý týden rezignovali. Trestní oznámení mířilo podle právníka spolku Moravský ombudsman třeba i na zdravotníky, kteří vakcínu přednostně podali.