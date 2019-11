Předčasné volby v Británii budou bez Farage! Ten kritizuje novou dohodu

Šéf britské Strany pro Brexit Nigel Farage nebude usilovat o premiérské křeslo. Do předčasných voleb, které se uskuteční 12. prosince, ale strana vyšle na 600 kandidátů. Oficiální předvolební kampaň začne ve Spojeném království už ve středu poté, co bude formálně rozpuštěn parlament.

Britové odpočítávají dny do začátku předvolební kampaně, která určí další osud země. Z klíčového boje o křeslo poslance se v neděli stáhla tvář protiunijní Strany pro Brexit Nigel Farage.



"Skutečně poctivě jsem přemýšlel. Jak bych mohl nejlépe posloužit Brexitu? Tím, že budu sám bojovat o křeslo, nebo tím, že podpořím šest set mužů a žen?" prohlásil Farage.



Namísto vlastní kandidatury se chce Farage aktivně zapojit do kampaně proti "rozvodové" dohodě, kterou premiér Boris Johnson dojednal v Bruselu. Je podle něj pro zemi škodlivá.



Pod tlakem se premiér Boris Johnson v posledních dnech ocitl i kvůli zprávě o údajném vměšování Kremlu do referenda o Brexitu v roce 2016 i do parlamentních voleb, které se konaly o rok později. Lídři britských politických stran apelují na premiéra, aby zprávu zveřejnil co nejdříve.



"Měla by být zveřejněna! Důvod, proč se tak ještě nestalo, je ten, že se to pokusí oddálit až do úterního formálního rozpuštění parlamentu. Pokud byla zpráva požadována a zpracována, měl by být i zveřejněna. Co mohou skrývat?" řekl lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn.



Pod drobnohledem médií se ocitl i klíčový premiérův poradce Dominic Cummings, kterého opozice vyzvala, aby vysvětlil své dřívější aktivity v Rusku, kde po studiích strávil tři roky.



Silný kalibr před prosincovými volbami vytáhla i Skotská národní strana. Její vůdkyně voličům slíbila, že pokud strana ve volbách uspěje, uspořádá v příštím roce referendum o nezávislosti Skotska.