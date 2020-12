Předjíždění se změnilo v horor, k tragédii chyběl okamžik! VIDEO

Video nebezpečného manévru stříbrné škodovky poslal redakci TN.cz Jaroslav Svoboda. "V poslední době se s nehodami na silnici číslo 13 v úseku Chomutov - Klášterec nad Ohří roztrhl pytel. Bohužel to v mnoha případech odnesou nevinní. Také občas nějaký přestupek udělám, nicméně to, co dnes v 10:00 předvedli na této komunikaci naši spoluobčané, jsem dlouho neviděl," svěřil se Svoboda.

"Zákaz předjíždění, plná čára, auta v protisměru. Bylo vidět, že za volantem na pravé straně seděl nějaký trotl a seděl za ním prvně," rozčílil se autor záběrů, který zároveň vyzdvihl pohotovost ostatních řidičů a naznačil, že auto je nejspíš dovezené z Velké Británie.

Nejistota předjíždějícího řidiče upoutala i dopravního experta Romana Budského, kterému redakce TN.cz video poskytla. "To předjíždění se mi zdálo neohrabané, prostě mu to nešlo, trvalo dlouho," popsal Budský.

Ocenil rychlou reakci řidiče předjížděného kamionu i aut blížících se v opačném směru. "Díky bohu za to, že byl šofér kamionu zkušený a díval se do zpětného zrcátka, nevěnoval se zrovna třeba navigaci a uhnul ke krajnici," zdůraznil dopravní expert.

"Byla klika, že do stran uhnuli všichni, i ti v opačném směru. Stačilo, aby jeden zaváhal nebo nereagoval vůbec a byla by to jasná rána, protože by nezbylo dost místa," má jasno Budský.

Podle něj jde o nedovolené předjíždění, za které hříšníkovi hrozí pokuta od pěti do deseti tisíc korun, ztráta řidičáku až na rok a připsání sedmi trestných bodů.