Předpověď do konce prázdnin: Tropických teplot si ještě užijeme!

Pokud jste se radovali, že je tropické počasí za námi, budete zklamaní. Podle předpovědi meteorologů zasáhne Evropu na začátku příštího týdne vlna veder. Ve Španělsku, Francii, ale také v Německu či Velké Británii by mohly teploty dosáhnout až 35 stupňů.

"Zbytek srpna bude ve velké části Evropy mnohem teplejší, než je obvyklé. Teploty budou znovu stoupat v souvislosti s výškovou tlakovou níží, která se tento týden tvoří," uvedli odborníci z webu Severe Weather Europe, který se zabývá počasím v Evropě.

Over the next 48 hours it will remain autumnal in the NW with heavy rain & strong winds. Cumbria will see the bulk of the rain this evening & tonight whilst western Scotland will get around half of its average August monthly rainfall in the next 48 hours! #dontgiveuponsummer pic.twitter.com/u3rNAzHFHf