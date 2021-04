Předpověď na víkend: Bude až 20 °C. Připravte si deštníky, dorazí i bouřky

Podle předpovědi ČHMÚ bude čtvrtek nejteplejším dnem týdne. Teploty se vyšplhají na 16 až 20 stupňů, na západě Čech bude o něco chladněji a nejvyšší teploty tam nepřekročí 14 až 17 stupňů.

Převážně bude oblačno, ojediněle přeháňky a v západní polovině Čech může místy i pršet. Večer už bude od jihozápadu převážně zataženo a později na jihovýhodě meteorologové očekávají místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Foukat bude silnější vítr, místy v nárazech dosáhne rychlosti 54 km/h.

Podívejte se na čtvrteční předpověď počasí:

V pátek polojasno až oblačno, na jihu a jihovýchodě se odpoledne místy očekávají přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku zataženo s občasným deštěm. V noci se budou teploty pohybovat od 11 do 7 stupňů, na západě a severozápadě pouze kolem 5 stupňů.

#pocasi Zajmavou informac me bt oekvan poas bhem ptenho veera. Mrak na obloze bude hodn a d by ml bhem noci pichzet od jihozpadu. Modely se zatm dost li v tom, kam a d doraz. Piloen obrzek ukazuje jednu z variant, kde by mlo pret naveer. pic.twitter.com/9ycna4jKMv