Meteorologové zpřesnili předpověď na Vánoce! Potvrzuje ji i pranostika

Kdo by se snad těšil, že možná už letos konečně budeme mít vánoční svátky se sněhem, zbytečně by marnil čas. Předběžné numerické modely meteorologů ukazují, že Štědrý večer i následující dny také letos prožijeme na většině území ČR bez sněhové peřiny.

"Převládat by měla velká oblačnost, občas déšť, na vrcholcích hor i sněžení. Nejvyšší odpolední teploty zřejmě vystoupí na 2 až 7° Celsia,“ řekla v úterý TN.cz meteoroložka Dagmar Honsová z Meteopressu.

Ostatně i před rokem se teploty v ČR o vánočních svátcích pohybovaly kolem osmi stupňů nad nulou. A Čechům nezbývá, než aby se smířili s tím, že v české kotlině jsou Vánoce "na blátě“ prostě standardem. Podle Honsové za to může tzv. předvánoční obleva – při níž se do celé střední Evropy nejčastěji v období od 23. prosince do 1. ledna dostává teplé jihozápadní nebo západní oceánské proudění.

A že to není nějaká novinka posledních let, dokazuje i nahlédnutí o pranostik. Jedna z nich: "Na Adama a Evu čekejte oblevu“ pochází dokonce už ze 17. století. "Opravdu bílé Vánoce s pořádnou sněhovou pokrývkou, kdy místy leželo i přes 50 cm sněhu, naposledy panovaly v Česku v letech 2001 a 2010. To ležel sníh i v pražském Klementinu,“ konstatovala Dagmar Honsová. Ovšem vůbec nejvíc byla republika zasypaná vločkami sněhu v roce 1974, kdy například v Krkonoších naměřili až 215 centimetrů sněhové pokrývky.

Máte fotografie, nebo videa z Vánoc, kdy bylo Česko pokryté sněhem? Pošlete nám je na mail zpravy@nova.cz. Ty nejlepší zevřejníme. Děkujeme.

GALERIE: Mapy sněhu v Česku 1 / 3 Zdroj: Meteopress Mapy srážek - 2 3 fotografie Zobrazit celou galerii

Předpověď počasí na středu 16. prosince: