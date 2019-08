Šéf parlamentu krmil při zasedání miminko, brzy tam otevře i hřiště

Trevor Mallard se pochlubil fotografií s novorozencem na sociálních sítích. "Židli předsedy parlamentu obvykle používají pouze předsedové, dnes se jí však spolu se mnou ujal i VIP host," napsal Mallard na Twitteru.

Během zasedání kolíbal a krmil z láhve malého chlapce. Poslanci zatím v sále diskutovali o cenách pohonných hmot a obranné politice.

Poslanec Coffey, tatínek chlapce, webu Newshub řekl, že mu jeho kolegové v parlamentu vyjadřují velkou podporu. "Děti umějí uklidnit intenzivní atmosféru v parlamentu a domnívám se, že jich zde potřebujeme více, aby nám připomněly skutečný důvod, kvůli kterému tady všichni jsme," řekl.



Není to poprvé, co se pětašedesátiletý Mallard, který je otcem tří dětí a dědečkem šesti vnoučat, dělil s miminkem o předsednickou židli a řečnický pult. Stejnou pozornost věnoval v roce 2017 dceři poslankyně, která se krátce předtím dostala do médií, když v parlamentu kojila svou dceru.



Mallard se stal předsedou novozélandského parlamentu v roce 2017. Od té doby se snaží, aby byla instituce přátelštější vůči poslancům s dětmi. Z toho důvodu také povolil, aby mohly malé děti do zasedacího sálu. Zázemí parlamentu se snaží postupně přizpůsobit i potřebám rodin s dětmi. Letos mají dokonce otevřít dětské hřiště.