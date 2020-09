Předvolební billboard ohrožoval řidiče. Stál uprostřed křižovatky

"Víme, jak bezpečně dál." Tento politický slogan zaplavil Jihočeský kraj. Billboard u Strakonic se stal ale pro řidiče naopak nebezpečným.

"I na obci říkají, jak je to možné, že to tady někdo postaví. Vždyť je to strašně nebezpečný, hlavně, že je tam bezpečně dál. Kdyby to aspoň nebyla křižovatka," vyjádřili se pro TV Nova tamní obyvatelé.

"Veškeré billboardové plochy a poutače máme zasmluvněny reklamní agenturou. Je pravda, že to je na špatném místě, a budeme hned řešit s naší agenturou případné odstranění," řekl volební manažer ČSSD pro Jihočeský kraj David Šťastný.

Poté, co reportéři TV Nova na nebezpečně umístěný billboard upozornili, nechal zadavatel reklamu odstranit. Nicméně konstrukce brání ve výhledu dál.

Reklamní poutač na místo před pár dny umístila a spravuje společnost EuroBillboard. K záležitosti se zatím nevyjádřila. "Musíte vyjet až za ten billboard, abyste viděli, jestli někdo pojede," popsal jeden z řidičů. Křižovatka navíc patří mezi velmi nebezpečné.

V minulosti se tam stalo několik dopravních nehod. Tu poslední tragickou připomíná pomníček. Další nehoda, která se neobešla bez zranění, se na křižovatce stala přímo během natáčení TV Nova. Řidiči věří, že nebezpečný billboard z křižovatky brzy zmizí.