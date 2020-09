Předvolební debata s Janem Hamáčkem už dnes: Ptejte se i vy!

Hostem v předvolební debatě na TN.cz bude předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Moderátorka Bára Divišová s ním probere kandidáty na hejtmany i do senátu, nebo programové priority, které by ČSSD chtěla po volbách prosazovat.

Sociální demokracii jde v krajských volbách o hodně. Pokusí se obhájit devět senátorských křesel, pět hejtmanských a 125 zastupitelských – přepočteno na státní příspěvky – přes 40 miliónů ročně.

Proč se sociální demokracie ve volebním spotu otírá o své kolegy z vlády? Jakou roli hraje v ČSSD její bývalý předseda Jiří Paroubek? A jaký volební zisk by pro ni byl úspěchem?

Otázky můžete pokládat Janu Hamáčkovi zde:

Vzkazovník Předvolební debata s Janem Hamáčkem

V jižních Čechách se odštěpil bývalý sociálnědemokratický hejtman Jiří Zimola, v Plzni exhejtman Josef Bernard, v Ústeckém kraji zase postavilo vedení strany na poslední chvíli novou kandidátku. Co se to v sociální demokracii před volbami děje? Co by v případě zisku ve volbách ČSSD v krajích prosazovala? Na to všechno se moderátorka Bára Divišová zeptá Jana Hamáčka v předvolební debatě na TN.cz v 17:45.