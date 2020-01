Přehled chyb na bankovkách: Některé vám mohou vydělat statisíce!

I tiskaři jsou jenom lidé, a tak se často stává, že se do oběhu dostávají bankovky, které jsou vadné. Může se tak stát, že se vám do rukou dostane platidlo, které vypadá, jako by ho někdo polil kávou nebo mu chybí značná část potisku. V takovém případě si nemusíte zoufat, že je vaše bankovka znehodnocená. Ba naopak - jsou vady, za něž jsou sběratelé ochotni platit zlatem.

Na některé chyby, které mohou při tisku nastat, se můžete podívat v následujícím přehledu. Rozsáhlejší seznam, který obsahuje i vady eur či českolovenských bankovek, najdete na webu papirovaplatidla.cz.

Dva v jednom

Fotografie níže je příkladem opravdu výrazného chybotisku, kdy se na jedné straně - v tomto případě zadní - natiskne rub a líc zároveň. Část vrstvy, která patří na přední stranu, se tam zobrazuje zrcadlově převrácená.

Chybějící tisk

Bankovky se netisknou v celé své podobě najednou - otiskává se na ně hned několik vrstev. Může se proto stát, že jedna vrstva (nebo víc) chybí. Na platidle pak nejsou některé obrazce a místo nich tam zejí prázdná místa. Na fotografii níže je tisícikoruna z roku 1996, jejíž hodnota byla v roce 2011 zhruba 200 tisíc korun.

Přebytek barvy

Dalším možnou variantou výrazného chybotisku je případ, kdy se otiskne přebytečné množství barvy. Na dvousetkoruně níže se v důsledku této chyby vytvořily zajímavé stíny, které vypadají, jako by bankovku někdo polil kávou.

Ohnutý roh

Může se stát, že do tiskárny se bankovka dostane s ohnutým rohem. Potisk na ní v takovém případě není kompletní, protože na místo pod ohnutým rohem se barva nedostane. V případě padesátikoruny ukázané níže například chybí značná část obličeje svaté Anežky České na lícní straně.

Rozdílné číslovače

Každá bankovka má kontrolní čísla, které najdete na zadní straně. Jedno z nich se nachází vespod ve vodorovné poloze, druhé je natisknuto z boku ve vertikální poloze. Čísla na těchto číslovačích nich musí být vždy stejná. Pokud se jen jedno jediné liší (viz fotografie), jedná se o chybu tisku. Tisícikoruna níže se v roce 2010 prodala za 16 tisíc korun.

Přeložený papír

Stejně jako se může papír při tisku ohnout, může se i přeložit. Tím vznikne bílé nepotištěné místo. Fotografie zachycuje stokorunu, kde se vytvořila bílá čára přeškrtávající část bankovky. V roce 2012 byla prodaná za 5 500 korun, tj. za více než padesátinásobek své nominální hodnoty.

Republique du Zaire

Tato chyba je opravdovou vzácností a po vlastnictví tohoto skvostu touží snad každý sběratel a numismatik. Týká se výhradně dvoustovek z roku 1993. Na část z nich omylem natiskli špatný proužek, kde místo hodnoty "200 Kč" stojí "Republique du Zaire." Její cena se pohybuje okolo 200 tisíc korun.

Chybný vodoznak

Chybně natištěný vodoznak je poměrně běžnou vadou bankovek. Existuje mnoho variant, se kterými se můžeme na svých penězích setkat. Vodoznak může být zrcadlově převrácený, otočený o 180 stupňů, nebo otisknutý na chybné místo. Na fotografii niže je posunutý nahoru a zasahuje z velké části do číslovky 500.

Motýlek

Chybotisk, kterému se přezdívá motýlek, je také poměrně běžný. Vzniká přehybem dokončeného tiskového archu před jeho rozřezáním. Bankovka tak má oproti jiným kus papíru navíc, který čouhá z jednoho rohu.

Posunutý hlubotisk

Další chybou může být posunutý hlubotisk. Na fotografii je ukázána pětistovka, která má na líci výrazný posun doleva. Mezi číslovkou 500 a zbytkem potisku tak vzniklo široké bílé místo.

Posunuté kontrolní číslo

Podobnou chybou je posunutí kontrolního čísla na zadní straně bankovek. V případě dvoustovky níže byl číslovač natisknutý až příliš blízko levému okraji, až už je téměř mimo formát.

Žlutá barva místo zelené

Na závěr se podívejte na vadnou bankovku, která ale není důsledkem chybotisku. Každé papírové platidlo má v bílém pruhu na straně pod číselnou hodnotou nějaký obrazec. V případě stokoruny je to písmeno K, dvoustovka má knihu. V oběhu se objevují bankovky, které mají tyto obrazce žluté, nikoliv zelené.

Podle České národní banky ale neexistují peníze v perfektním stavu s touto chybou. Bankovky se podle ní zřejmě dostaly do kontaktu s nějakou chemikálií - například při praní.

Variant chybotisku je mnoho a hodnota vadných bankovek se liší. Záleží především na tom, v jakém stavu peníze jsou a kolik bankovek se stejnou chybou se v oběhu nachází. Chybotisk může být ojedinělý - v takovém případě je hodnota nesmírná. Pokud se se stejnou chybou vytiskly celé archy bankovek, sběratelé za ně logicky nabízí méně, protože nejsou tak vzácné.

U běžnějších chyb je zásadní stav bankovky, tvrdí numismatik Jan Jelínek. "Například u převráceného vodoznaku, který není unikátní vadou, musí být bankovka ve výborném stavu. Nesmí být nijak poškozená, natržená nebo přehnutá. Pak je možné ji prodat až za dvacetinásobek," vysvětlil numismatik.

"Dále hraje roli jestli výsledná kontrola tiskárny odhalí chybotisky a vyřadí je. Cena bankovek s chybotiskem je vždy daná nabídkou a poptávkou, proto nelze jejich cenu přesně určit," uvedl web papirovaplatidla.cz.

Nejen na chybných bankovách, ale i mincích můžete vydělat. Například za desetikorunu z roku 1993 s vadnou ražbou dostanete 20 až 30 tisíc korun. Na to, jak ji poznáte, se podívejte v reportáži TV Nova: