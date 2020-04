Evropská komise o koronaviru a 5G síti: Neveřte nesmyslům!

Ministerstvo vnitra varuje veřejnost před častými hoaxy ve spojitosti s šířením koronaviru. Například že nebezpečný virus vymyslely světové velmoci či spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates. Má prý sloužit ke zničení lidstva, řízeného kolapsu finančního systému, nastolení světové nadvlády, zisku z prodeje vakcíny a podobně.



“Dezinformace se velmi často vztahují ke geopolitickým otázkám a nejinak je tomu i v případě dezinformací týkajících se šíření koronaviru. Podle aktuálně dostupných informací tento virus nebyl vytvořen laboratorně či uměle, na čemž se shoduje hned několik předních výzkumných institucí a laboratoří,“ uvádí ministerstvo.

Bizarní lékařské postupy

Velmi nebezpečné jsou různé návody a návrhy bizarních léčebných postupů, jako například pití horké vody, omývání se chlórem, užívání nosních kapek, antibiotik nebo koloidního zlata a podobně.



“Tyto postupy nejsou v boji proti koronaviru účinné. Tyto i další “rady“ vyvrací na svých internetových stránkách zaměřených na informování veřejnosti o koronaviru ministerstvo zdravotnictví,“ vysvětlilo ministerstvo vnitra.

Nucené očkování s jedy a nanočipy

Obavy může vzbudit také dezinformace, že stát připravuje nucené hromadné očkování populace jako nástroj kontroly společnosti a že se spolu s vakcínou do těla dostanou jedovaté látky či nanočipy, které pak poslouží k elektronické identifikaci obyvatel.



“Konspirační teorie o připravovaném nuceném či plošném očkování v souvislosti s koronavirem jsou velmi často propojovány s dezinformačními narativy o “utajených záměrech elit a očkování jako prostředku k nastolení totalitní světovlády“. Těží především z často iracionálního přesvědčení některých lidí, že je očkování nejen neúčinné, ale dokonce i nebezpečné,“ uvedlo na pravou míru ministerstvo.

Koronavirus se internetem nešíří

Evropská komise vyloučila také novou dezinformaci, kvůli níž lidé ve Velké Británii ničí telekomunikační věže, že výskyt koronaviru souvisí s budováním 5G sítě.

“Některé zdroje na sociálních sítích tak zneužívají současnou krizi k vyvolání zmatku a obav. Koronavirus se šíří mezilidským kontaktem, nikoliv přes komunikační sítě,“ ubezpečila Evropská komise ve svém videu.

Virus se komunikačními sítěmi nešíří, uvádí Evropská komise:

There is no link between 5G deployment and the outbreak of the #coronavirus!



There is a lot of misinformation online, so always check your sources.



Check the facts #FactsMatter pic.twitter.com/4V0mDbDe95