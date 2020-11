PŘEHLED: Maturanti se ve středu vrací do lavic. Kdo bude další?

Ve středu 25. listopadu se po prvňácích a druhácích dočkají i další školáci. Do lavic se vrátí maturanti a poslední ročníky konzervatoří a vyšších odborných škol. Vláda také umožnila praktickou výuku pro skupiny do 20 žáků. Možná bude i individuální výuka. Další změna pak čeká studenty hned od pondělí 30. listopadu. A pokud se Česká republika dostane do třetího stupně, tak bude brzy následovat další uvolnění.

Ve středu 25. listopadu se vrátí do škol maturanti, kteří budou fungovat v klasickém prezenčním studiu. Stejné pravidlo bude platit i pro poslední ročníky konzervatoří a vyšších odborných škol. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy umožnilo také konání jazykových a nostrifikačních zkoušek do 10 osob v jedné místnosti.



V pondělí 30. listopadu se k běžnému režimu vrátí zbývající třídy prvního stupně základních škol (třeťáci, čtvrťáci a páťáci) a deváťáci. Zbytek druhého stupně (šesťáci až osmáci) se bude ve výuce střídat po týdnu. Stejně tak se budou po týdnu střídat třídy nižšího stupně osmiletých gymnázií. Fungovat budou i družiny za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě.



Česká republika je nyní ve čtvrtém stupni systému PES, již příští týden by ale mohl platit stupeň tři. Vláda se kvůli tomu mimořádně sejde v neděli. „Za normálních okolností by toto bylo předloženo vládě až příští pondělí. A to by znamenalo, že by se mohly obchody a ostatní provozovny otevřít až v úterý,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Anketa Souhlasíte s návratem dětí do škol? Ano 55 103 hlasů Ne 45 85 hlasů Hlasovalo 188 lidí.



Pro školy by to znamenalo další uvolňování. Ve stupni tři by se po týdnu střídaly všechny třídy středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Do lavic by se na klasickou prezenční výuku vrátily první ročníky vysokých škol, ale maximálně ve skupinách po 20 žácích.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (za ANO) oznámil, jak se studenti vrátí do škol. Podívejte se v reportáži TV Nova.