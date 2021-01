PŘEHLED: Meteorologové vydali řadu výstrah! Očekává se silný vítr a sníh

Meteorologové vydali na příštích několik dní výstrahy kvůli tvorbě náledí, sněhových srážek a nárazovému větru. Vítr by měl dosahovat rychlosti až 65 kilometrů za hodinu a to na celém území Čech a západní části Jihomoravského kraje, konkrétně v okresech Znojmo a Moravský Krumlov. Varování meteorologů platí zatím do čtvrteční 12. hodiny, ale není vyloučeno, že se výstraha časem prodlouží.

Sníh se očekává především v horských oblastech. Na většině hor už ale padal během první poloviny týdne. Na Labské boudě v Krkonoších napadlo už 65 centimentrů sněhu a Sněžce není sněhová pokrývka o nic menší, aktuálně tam je 55 centimetrů.

Dopraví problémy podle Jana Rýdla z Ředitelství silnic a dálnic ve středu ráno zatím nejsou. "V noci jsme vyprošťovali kamion na silnici na Horu sv. Šebestiána, už je ale sjízdná. Na 114. km na D5 je nehoda dvou nákladních vozů. Ta ale nevyplývala ze zimy," řekl ve Snídani s Novou.

Výstraha před námrazou (do středečního dopoledne):

Výstraha před sněhem (do čtvrtečního večera):

Meteorologové kvůli zhoršení sjízdnosti silnicí nabádají ke zvýšené opatrnosti při řízení auta. Kdo se chystá cestovat, měl by sledovat dopravní zpravodajství. "Na horách je nutné dodržovat pokyny horské služby," uvedl ČHMÚ.

Výstraha před silným větrem (do čtvrtečního večera):

V Krušných horách a v Krkonoších se očekává, že by tam během středy mělo napadnout dalších 15 centimentrů. V příhraničí a na Vysočině, se očekává tvorba sněhových jazyků. Pozor by si měli dávat především řidiči a svou jízdu přizpůsobit stavu vozovky a počasí. Varování platí až do noci ze čtvrtka na pátek.