PŘEHLED: Od srpna se mění občanky i ceny jízdného, tanec se povoluje!

Srpen s sebou přináší hned několik novinek. Vláda v reakci na klesající počet nakažených covidem-19 uvolnila některá pravidla týkající se kulturních i sportovních akcí, ale také návštěv koupališť a bazénů nebo výstav či zoologických zahrad.

Na koncerty i sport až 7000 lidí

Od 1. srpna bude moci na kulturní i sportovní akce až sedm tisíc lidí venku a tři tisíce uvnitř. U stojících diváků se zmenší povinné rozestupy. Podmínkou ale nadále zůstává negativní test, prodělání covidu-19 v uplynulých 180 dnech nebo očkování.

"Nově měníme počet diváků ve vnitřních prostorech na 100 procent kapacity. Maximálně však tři tisíce osob,” oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že v případě akcí nad tři tisíce lidí se veškerá omezení ruší, pokud budou lidé naočkovaní nebo prodělali covid-19 v uplynulých 180 dnech.

Koupaliště a bazény

V bazénech a na koupalištích nebude nijak omezená kapacita. Doposud ji mohli provozovatelé naplnit na 75 procent. Do bazénů a na koupaliště budou mít přístup jen lidé, kteří jsou očkovaní, v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19 nebo se nechali otestovat antigenním či PCR testem.

Kultura, památky a zoo

Největší změnou je, že při organizovaných prohlídkách na zámcích či v zoologických zahradách do 20 lidí nebude nutné potvrzovat bezinfekčnost. Co se výstav týče, dál platí, že může být jeden člověk na 10 metrů čtverečních. Provozovatel si ale může vybrat, jestli pro něj není výhodnější naplnit kapacitu na 75 procent.

Kluby a diskotéky

Ke zmírnění opatření dojde i v klubech a na diskotékách. "Umožníme tanec osobám, které jsou očkované, prodělaly covid v uplynulých 180 dnech nebo doloží test, který není starší 24 hodin. Ti budou moci legálně tančit v provozech, kterých se to týká,” oznámil ministr zdravotnictví.

Dětské akce a tábory

Další změna se týká i pořádání dětských akcí. Na tábory bude moci jezdit více dětí. Nové opatření umožňuje shromažďovat až tisíc lidí uvnitř a dva tisíce venku.

Nové občanské průkazy

Od 2. srpna 2021 začnou úřady vydávat nový typ občanského průkazu s biometrickými údaji. Ty budou uložené na vysoce zabezpečeném bezkontaktním čipu. Ztíží se možnost občanky padělat a zneužívat.

Nové občanské průkazy budou obsahovat zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů. "Průkaz totožnosti teď bude zabezpečenější a budeme s ním moci stále cestovat po Evropě bez nutnosti mít u sebe pas,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Povinnost zavedení biometrických údajů do občanského průkazu vychází z evropského nařízení, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti a zjednodušení volného pohyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Bez biometrických údajů by se nově vydané občanské průkazy směly používat pouze na území Česka a nebylo by na ně možné cestovat do zahraničí. Doposud vydávané doklady se mohou využívat až do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031.

Změny jízdného ve Středočeském kraji a Praze

Středočeský kraj kvůli výpadkům příjmů způsobených epidemií koronaviru zvýší ceny jízdného ve veřejné dopravě o zhruba 25 procent. Úpravy se dotknou jak jednorázových jízdenek, tak i předplatních kuponů. Jelikož je dopravní systém Prahy a Středočeského kraje vzájemně propojený, dojde k úpravě cen i v Praze.

Jízdenky pro jednotlivou jízdu na území Středočeského kraje budou (kromě nejlevnější varianty na 15 minut za 14 Kč a dvoupásmové jízdenky za 22 Kč) odstupňovány po 10 korunách. Třípásmová jízdenka bude stát 30 Kč, čtyřpásmová 40 Kč a například třináctipásmovou jízdenku lidé pořídí za 130 Kč. Časová platnost jednotlivých jízdenek zůstává zachována a je i nadále odstupňována po 30 minutách.

V hlavním městě bude jízdenka na 30 minut nově stát 30 Kč (dosud 24 Kč) a jízdenka na hodinu a půl 40 Kč (dosud 32 Kč).

Ceny pražských předplatních kuponů včetně nejvýhodnější roční jízdenky za 3 650 Kč nicméně zůstanou zachovány, stejně jako všechny dosavadní slevy pro různé věkové skupiny cestujících. Naopak lidem ve hmotné nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí, poskytne Praha pro překonání těžkostí s dopady pandemie slevu ve výši 70 procent na předplatní jízdné. Pro návštěvníky Prahy budou zavedeny turistické jízdenky také ve dvoudenní či pětidenní variantě.

Změny v cestování

Podmínky pro cestování se neustále mění podle aktuálního vývoje epidemie v jednotlivých zemích a jinak tomu nebude ani v srpnu. Od pondělí 2. srpna budou moci plně očkovaní Češi cestovat do Velké Británie, aniž by museli do povinné osmidenní karantény. I pro ně ale nadále platí povinnost disponovat testem před a po cestě.

Ministerstvo zahraničních věcí navíc aktualizovalo cestovatelský semafor, který určuje pravidla pro návrat do Česka. Díky změnám bude muset podstoupit karanténu více lidí.

