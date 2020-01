PŘEHLED: Tyto vakcíny jsou povinné! Pojišťovny ale hradí i ty dobrovolné

Pojišťovny očkování rozdělují do tří kategorií. V první jsou povinné vakcíny, které jsou hrazené z veřejných financí. Druhá zahrnuje nepovinná očkování, která jsou také hrazená. Třetí kategorii představují nepovinné vakcíny, které pojišťovny nehradí.

Povinná očkování

O těchto vakcínách rozhoduje stát, nikoliv člověk sám. Jedná se zejména o pravidelná očkování dětí proti infekčním nemocem v souladu s očkovacím kalendářem.

Každé dítě, s výjimkou těch, u kterých to neumožňuje jejich zdravotní stav, musí být očkované proti záškrtu, tetanu, dávivému (černému) kašli, onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, spalničkám, zarděnkám, příušnicím a v rizikových případech také proti tuberkulóze.

Očkování je plně hrazené, podmínkou ale je, aby to byla oficiálně stanovená vakcína. Kdyby ji chtěl rodič nějak upravit, pojišťovna uhradí jen cenu aplikace, ale nikoliv vakcínu samotnou.

Kromě pravidelného očkování dětí mezi povinné vakcíny patří i tzv. zvláštní očkování. Ta se týkají pouze konkrétních skupin lidí, například policistů či záchranářů. Patří tam například hepatitida nebo vzteklina.

Povinná jsou i tzv. mimořádná očkování, která slouží k prevenci určitých infekčních nemocí v mimořádných situacích. Například po povodních může stát požadovat očkování proti žloutence typu A. Vakcína se v takových případech hradí ze státního rozpočtu a aplikaci platí pojišťovny.

Nepovinná hrazená očkování

Pojišťovny sice hradí i tyto vakcíny, ovšem ne všem. Praktikuje se to pouze v určitých případech. Na hrazené očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) mají nárok dívky i chlapci, kterým už bylo 13 let, ale zároveň ještě nedosáhli 14. roku.

Očkování proti chřipce pojišťovny hradí u čtyř skupin lidí, které stanuje zákon. Jedná se o pojištěnce nad 65 let, pacienty po splenektomii nebo transplantaci krvetvorných buněk, pacienty, který trpí vážným chronickým onemocněním srdce, cév, ledvin nebo diabetem. Poslední skupinou jsou dlouhodobě hospitalizovaní lidé nebo ti, kteří jsou v domovech pro seniory či pro osoby se zdravotním postižením nebo zvláštním režimem.

Očkování proti pneumokokům se hradí dětem, pokud už dostaly všechny vakcíny do sedmého měsíce. Hrazené je pak i přeočkování provedené do 15. měsíce věku dítěte. V odlišném režimu se tato vakcína hradí i seniorům nad 65 let.

Už dva roky do této kategorie patří i očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění, které vyvolává Haemophilus influenzae typ b, a proti chřipce. Hradí se lidem s porušenou funkcí sleziny, po transplantaci hemopoetických buněk, po prodělané invazivní meningokokové nebo pneumokokové infekci nebo se závažnými poruchami imunity.