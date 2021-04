PŘEHLED: V Česku se rozvolňuje. Podívejte se, co se od pondělí mění

Kvůli zlepšující se koronavirové situaci v Česku vláda přistoupila k uvolnění některých opatření. Od pondělí se tak otevřou některé obchody a do škol a školek se vrátí první děti. Podívejte se, co se od příštího týdne ještě změní.

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) na pravidelné schůzi řešila naposledy aktuální situaci, jednalo se především o uvolnění některých opatření. Od pondělí 12. dubna tak dojde k celé řadě změn. Tou největší je návrat žáků do lavic.

Přehled změn od pondělí 12. dubna 2021:

- otevřou se obchody s dětským zbožím, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví a opravny

- povoleny budou farmářské trhy

- otevřou se zoologické a botanické zahrady

- povoleno bude cestování mezi okresy

- otevřou se knihovny

- skončí nouzový stav

- přestane platit zákaz nočního vycházení

- do škol a školek se vrátí žáci prvních stupňů a předškoláci

- studenti autoškol budou moci složit zkoušky



Do škol se vrátí předškoláci, žáci speciálních škol a rotačně žáci prvních stupňů základních škol. "Rotační výuka není ideální, ale je to nástroj, jak bezpečně vrátit děti do škol,“ tvrdí ministr školství Robert Plaga (za ANO).



Povinné budou roušky a děti budou muset dvakrát týdne absolvovat antigenní testy. Kvůli špatné epidemické situaci však některé školy v pondělí neotevřou. O týden se tak posune například návrat žáků do škol na Děčínsku.

Rozvolnění se týká také některých obchodů. Otevřou se ty s dětským zbožím, papírnictví, prádelny a další prodejny. Povoleny budou také farmářské trhy a znovu budeme moci navštívit i zoologické a botanické zahrady.

Povoleny měly být od pondělí i venkovní a vnitřní akce. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) se však v sobotu nechal slyšet, že vládě v pondělí navrhne opětovné omezení setkávání lidí na dva.

"Na základě křehké epidemiologické situace včetně aktuálně prvního výskytu brazilské mutace P2 SARS-COV2 na území České republiky nepodporuji z medicínského hlediska původně deklarované omezení shromažďování osob na 10 uvnitř a 20 venku, jak bylo uvedeno mým předchůdcem," uvedl na sociálních sítích.

Podobně dopadl i amatérský sport. Jeho návrat také nejprve Arenberger v pátek oznámil. Dokonce vtipkoval i o tom, že bude možné zahrát si i fotbal, ale bez brankářů, protože je počet sportovců venku omezen na 20. V sobotu ale oznámil, že ho opět zakáže.



Od začátku nového týdne skončí nouzový stav a cestování mezi okresy.





Na další rozvolnění však vláda prý spěchat nebude. Stále tak v Česku platí povinnost ochrany dýchacích cest. Ve vnitřních prostorách, hromadné dopravě nebo na frekventovaných místech tak lidé musí mít respirátor bez výdechového ventilu a s filtrační účinností alespoň 94 % podle příslušných norem, kterým odpovídají typy FFP2 nebo KN 95.



Uzavřené zůstávají i nadále restaurace, které mohou prodávat pouze přes výdejové okénko, hotely, galerie, divadla, muzea nebo hrady. Omezení platí také pro provoz služeb. Uzavřená vnitřní sportoviště, zavřené zůstávají také bazény.



