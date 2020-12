Aby Vánoce neskončily špatně: Tyto hračky jsou nebezpečné, varuje ČOI

Jedna z nejnebezpečnějších hraček je pryžové strašidýlko se šňůrou - Puffer Ball. Hračka je zelené barvy, končetiny má zakončené mnohobarevnými střapečky. Vzhledem k vysoké pružnosti elastické šňůry může dojít k jejímu natažení do takové délky, při které se může šňůra ovinou nejméně 3 krát kolem krku dítěte. Hrozí tak, že by se dítě mohlo uškrtit. Zároveň je možné z výrobku uvolnit malou silou barevné bambulky. Tyto části hračky může malé dítě vložit do úst a vdechnout.

Vdechnutí hrozí i u dalších hraček. Jedna z nich je dětské chrastítko, na kterém jsou připevněny smyčky z červeného provázku. Na každé z nich je navlečený červený korálek a právě jeho vdechnutí je největším nebezpečím. Toto riziko je také u hračky Squishy – plátek melounu. U dítěte může snadno dojít k záměně s potravinou, jelikož jeho části jsou snadno oddělitelné.

Další nebezpečnou hračkou je dětská houpačka - Swing with Backrest značky Woody. Bylo zjištěno, že při zatížení o předepsané hmotnosti dojde k vychýlení sedáku houpačky a tím k jeho naklonění. Dítě tak může z houpačky vypadnout, riziko se zároveň zvyšuje, pokud se dítě při houpání předkloní. Obdobný problém byl zjištěn i u kočárku Doll Carrier, který se vlivem nedostatečné pevnosti může zcela zbortit





Na tuzemském trhu se také objevila nebezpečná panenka Rose, která je 30 cm vysoká a výrobce ji uvádí jako vhodnou pro děti ve věku do 18 měsíců. Bylo zjištěno, že při používání hračky může dítě utrhnout část suchého zipu, která může být vdechnuta.

Nadlimitní množství boru bylo obsaženou pro změnu ve "Slizu" značky Jun Tao. Limit této chemické látky byl překročen o více než 50 %. Při nadměrném příjmu boru dochází k jeho ukládání v těle a při velké dávce se toto zvýšené množství může projevit i akutními příznaky jako je např. zvracení, průjem či vyrážky.

Roztomile vypadající medvídek značky Teddies, který svítí ve tmě, přináší dětem riziko v podobě spolknutí plastových částí. Oči i čumák jsou totiž lehce oddělitelné. Totožný problém je i u hraček "Veverka se zvukem", plyšové ryby "Plysaky" a u plyšového draka "Drak Čmoudík se zvukem". Všechny uvedené hračky ČOI už stáhla z českého trhu.

Pokud dojde ke vdechnutí cízího předmětu a dítě se dusí, je potřeba okamžitě odstranit příčinu dušení. U malých dětí jsou ideální údery mezi lopatky, kdy si dítě položíte bříškem na předloktí a dlaní druhé ruky přiměřenou silou dítě udeříte několikrát mezi lopatky. Pro starší děti, případně i dospělé, lze využít také takzvaný Heimlichův chvat. Ten spočívá v tom, že obejmete dítě zezadu. Jednu ruku sevřete v pěst, položíte na břicho dítěte a druhou ruku přiložíte na tu první. Potom provedete několik prudkých stlačení k sobě mírně nahoru.

Jestli se vám nedaří uvolnit dýchací cesty a postižený upadá do bezvědomí, okamžítě volejte 155 a postupujte podle pokynů operátora zdravotnického střediska. Hovor si zapněte na hlasitý odposlech, abyste měli volné ruce a byli připraveni k dalším úkonům..