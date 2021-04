PŘEHLEDNĚ: Zjistěte, co všechno se od pondělí v Česku rozvolní

Vláda premiéra Andreje Babiše v úterý jednala o epidemiologické situaci v České republice. Tématem schůzky byl především návrat dětí do škol a možné postupné rozvolňování. Ministři následně na tiskové konferenci představili své rozhodnutí. Od pondělí se otevřou některé obchody a do škol a školek se vrátí první děti. Povoleny budou i některé akce.

Koronavirová situace se v České republice pomalu zlepšuje, podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se postupně blížíme k cílové rovince. Vláda se proto rozhodla od pondělí 12. dubna rozvolnit některá opatření.



Přehled změň od pondělí 12.dubna:

- Otevřou obchody s dětským oblečením a obuví, zámečnictví, prádelny a čistírny, papírnictví a opravny

- Povoleny budou farmářské trhy

- Otevřou se také zoologické a botanické zahrady

- Povoleny budou i venkovní a vnitřní akce (venkovní akce do počtu 20 lidí, vnitřní akce do 10 lidí)

- Do škol se vrátí školáci a předškoláci, žáci prvního stupně se budou ve školách střídat



Největší změnou je návrat dětí do škol. Od pondělí se do školních lavic vrátí předškoláci a rotačně žáci prvních stupňů základních škol. Výjimkou budou malotřídky do 75 žáků, kde výuka nebude rotační, to platí i pro speciální školy.

"Rotační výuka není ideální, ale je to nástroj, jak bezpečně vrátit děti do škol," řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Dodal, že už je 120 tisíc učitelů naočkováno vakcínou.

"Vybrané profese, například zdravotnický personál, pracovníci v sociálních službách či učitelé, budou moci dávat děti do školských zařízení s rotací i v týdnech, kdy by děti byly na distančním vzdělání," dodal Plaga.



V okresech, ve kterých bude situace špatná, ovšem zůstanou školy zavřené. Rozhodnutí padne ve středu. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) půjde hlavně o okresy ve Zlínském kraji. "Epidemie tam odeznívá později," vysvětlil ministr.

Rozvolnění se týká také některých obchodů a služeb. Od pondělí se otevřou obchody s dětským zbožím, papírnictví, prádelny a další prodejny. Povoleny budou také farmářské trhy a některé vnitřní a venkovní akce. "Venkovní akce se budou moci konat maximálně v počtu do 20 osob, vnitřní akce do 10 osob," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Od pondělí skončí také zákaz cestování mezi okresy a nouzový stav, což už v neděli v rozhovoru pro TV Nova přislíbil premiér Andrej Babiš.