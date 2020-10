Hygienička zveřejnila, kde se teď covid šíří nejvíce. PŘEHLED

Zajímavá čísla ohledně šíření koronaviru představila hlavní hygienička Jarmila Rážová. Zveřejnila deset míst, kde je největší potenciál šíření koronaviru.

Na prvním místě jsou zařízení poskytující sociální služby, což jsou například domovy pro seniory, domovy pro osoby s postižením či azylové domy. Hned po nich je nejvíce tzv. clusterů ve zdravotnických lůžkových zařízení a v lázních v režimu zdravotnických zařízení.

Až za těmito místy jsou školy a školky. Následují jednorázové hromadné akce, sportovní kluby a divadelní a hudební soubory. Na konci tabulky jsou věznice a sociálně vyloučené kontakty, kde podle Rážové také dochází k přenosu.

Situace je nebezpečná kvůli tomu, že na vrcholu jsou místa, kde se vyskytuje hodně seniorů. Nákaza tak stále více proniká mezi nejrizikovější skupinu.

To potvrdila i čísla, která zveřejnil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Jeho čísla odhalují, že nákaza v říjnu více zasahuje starší ročníky. Zatímco v září bylo 10,1 % pozitivně testovaných osob starších 65 let, v období od 1. října do 14. října to bylo již 13,9 %. Nárůst je také u osob nad 75 let. Tam se podíl zvýšil z 4,3 % na 6,4 %.

Znamená to, že za poslední dva týdny bylo koronavirem nakaženo 9 565 lidí starších 65 let, z toho 4 399 bylo dokonce více než 75 let. "Tito Covid pozitivní pacienti mají významně větší pravděpodobnost potřeby hospitalizační péče," varoval Dušek.