PŘEHLED: Problém nemá jen Česko. Opatření zpřísňují i další země

V Evropě rychle přibývá potvrzených případů nákazy nemocí Covid-19. Každá země s nemocí bojuje trochu jinak. Níže přinášíme přehled, jaká opatření zavádějí naši sousedé a kde jsou opatření nejpřísnější.

Slovensko



V zemi platí od 1. října nouzový stav. Omezen je provoz středních škol, které od 12. října fungují formou distanční výuky. Mateřské, základní a první čtyři roky osmiletých gymnázii fungují i nadále normálně. Zrušeny jsou ovšem výlety, plavecké či lyžařské kurzy a tělocvik.



Od 15. října platí v zemi nová pravidla ohledně nošení roušek. Povinné jsou vevnitř, v prostředcích hromadné dopravy i venku ve městě. Hromadné, kulturní, sportovní a další akce jsou omezeny na maximálně šest osob. Výjimku mají profesionální sportovci a účastníci svateb, pohřbů či křtů.



Od půlky října jsou také uzavřeny různé volnočasové aktivity jako například koupaliště, wellness centra, fitness centra, divadla či kina. Restaurace mohou být otevřeny do 22:00, ale lidé nesmí jídlo konzumovat vevnitř. Buď si ho mohou odnést s sebou nebo sníst venku.



Pro seniory nad 65 let platí vyhrazený čas nákupu od pondělí do pátku od 9:00 do 11:00.

Polsko



Země byla původně rozdělená do tří barev semaforu podle toho, jak se v dané oblasti šíří nákaza. Od 10. října už jsou ale jen žluté a červené zóny. Žlutých zón je momentálně 152, červených 228.



Roušky jsou povinné v celé zemi téměř všude i venku. Platí jen malé výjimky. Kulturní akce jsou povoleny, ale vevnitř může být obsazeno jen 25 % kapacity. Venkovních akcí se může zúčastnit maximálně 100 osob. Zábavní parky jsou v červených zónách kompletně uzavřené, ve zbytku země platí omezení na 1 osobu na 10 metrů čtverečních.



Pro svatby platí od 17. října omezení na 50 osob v červené zóně a 75 osob ve žluté zóně. Noční kluby, diskotéky a další podobná místa, kde se tančí, jsou v celé zemi zavřené.



Pro seniory nad 60 let platí vyhrazený čas nákupu v obchodech, lékárnách a drogeriích od pondělí do pátku od 10:00 do 12:00.

Rakousko



V Rakousku média stále častěji mluví o lockdownu, zatím ale vláda k tomuto kroku nepřistoupila. Od 23. října ovšem zpřísňuje některá opatření. Vevnitř se momentálně může scházet maximálně šest osob, venku 12.



Hromadných akcí jako jsou koncerty či divadelní představení, které vláda povolí, se může vevnitř účastnit až 1 000 lidí, venku 1 500. Každý ale musí mít své místo k sezení, roušku a nepodává se občerstvení.



Otevírací doba restaurací celostátně omezena není, některé spolkové země už ale přistoupily k omezení. Například v Tyrolsku zavírají podniky nejpozději ve 22:00. Sedět u stolu může v celé zemi nejvýše 10 lidí. Roušky jsou povinné ve všech veřejných vnitřních prostorech.

Německo



Německá vláda nechává rozhodnutí v kompetenci spolkových zemí. Vydává jen doporučení.



Momentálně se podle vlády šíří v Německu nákaza ve velkém počtu především na rodinných oslavách. Pokud se tak v dané oblasti týdenní průměr nakažených zvedne nad 35 osob na 100 000 obyvatel, tak by měl být v zemi omezen počet lidí na oslavách na 25 osob venku a 15 vevnitř. Pokud bude nakažených nad 50 na 100 000 obyvatel, tak bude počet omezen na 10 lidí venku a 10 vevnitř, ale ti mohou být z maximálně dvou domácností.



Další doporučení se týká otevírací doby restaurací. Při více než 35 nakažených by měly spolkové země určit, kdy restaurace zavřou. Přesný čas ale vláda nestanovila. Při pokoření hranice 50 nakažených na 100 000 obyvatel by měly zavřít nejpozději ve 23:00 a od té doby by se také nesměl prodávat alkohol.



Poslední vládní doporučení se týká nošení roušek. Ty by měly být nad 35 případů povinné i venku, pokud nelze dodržet rozestupy. Nad 50 případů by mělo dojít k dalšímu zpřísnění, které ale vláda nespecifikuje.



Aktuálně je celorepublikový průměr Německa 44 nakažených na 100 000 obyvatel.

Irsko



Nejpřísnější opatření jsou v současnosti v Irsku. Od středy 21. října začne platit šestitýdenní lockdown. Irové se budou moci pohybovat jen v okruhu pěti kilometrů od domova. Výjimkou jsou cesty do práce a do škol, které zůstávají otevřené. Další podrobnosti budou teprve oznámeny.



Zavřeny budou obchody, které nejsou nezbytně nutné, jako kadeřnictví, kosmetické salony či fitness centra. Restaurace budou fungovat jen přes výdejní okénka.

Nizozemí



V zemi platí od 14. října částečný lockdown. Restaurace mohou fungovat jen přes výdejní okénka, alkohol se po 20. hodině nesmí prodávat a konzumovat na veřejnosti. Všechny obchody kromě supermarketů musí zavřít nejpozději ve 20:00.

Slovinsko



Vláda v pondělí vyhlásila nouzový stav a zavedla zákaz nočního vycházení od 21:00 do 6:00. Zakázány jsou veřejné a náboženské akce. Stýkat se nemůže více než šest lidí najednou.

Belgie



Od 19. října musí na minimálně čtyři týdny zavřít bary a restaurace. Do 22:00 ale mohou prodávat přes výdejní okénka. Od 20:00 do 5:00 platí zákaz prodeje alkoholu.

K sobě domů si můžete pozvat až čtyři lidi, musí to být ale pořád ti stejní. Změnit je můžete po 14 dnech.

Itálie



V zemi musí restaurace zavřít nejpozději o půlnoci, ale již od 18:00 mohou servírovat jídlo jen lidem, kteří sedí u stolu. Od 21:00 musí být uzavřena veřejná prostranství, na kterých se shromažďují lidé. Roušky musí Italové nosit i venku.

Francie



Francouzská vláda zatím zavádí především lokální opatření. Například v Paříži a osmi dalších městech je od 17. října zakázáno noční vycházení. Zákaz platí po dobu čtyř týdnů od 21:00 do 6:00. V některých částech země jsou také zavřené restaurace a bary, nošení roušek je povinné i venku.

Španělsko



Země patří mezi jedny z nejpostiženějších v Evropě. Situace je ovšem v různých regionech odlišná. Vážná je především v Madridu a okolí. Na zasažené oblasti uvrhla vláda karanténu. Lidé mohou opustit postižené regiony opustit jen ve vážných případech, například kvůli práci.

Řecko

Roušky jsou v zemi povinné ve všech veřejných vnitřních prostorech a v prostředcích veřejné dopravy. V Athénách a okolí jsou od září povinné roušky i venku, pokud nejsou dodrženy rozestupy.

Velká Británie



Vláda Borise Johnsona zavádí opatření pouze pro obyvatele Anglie. Skotsko, Wales a Severní Irsko se rozhodují podle svých vlád.



Centrální vláda již před měsícem zavedla poměrně přísná opatření. Restaurace v Anglii podle nich musí zavírat nejpozději ve 22:00. Platí také omezení setkávání na maximálně šest osob. Svateb se může zúčastnit nejvýše 15 osob.



12. října představila vláda třístupňový systém omezení podle množství nakažených. Pro první stupeň platí původní omezení. Ve druhém stupni se lidé nebudou moci scházet s lidmi z jiných domácností ve vnitřních prostorech. Ve třetím stupni chce vláda nechat otevřené jen ty restaurace, kde se prodává jídlo. Alkohol by ovšem k němu mohl být podáván. Platilo by nedoporučení cestovat ze zasažených oblastí ven. Lidé z jiných domácností by se nemohli setkávat ani venku.



Ve Skotsku jsou nyní otevřeny vnitřní prostory restaurací, barů a kaváren od 6:00 do 18:00, ale nemohou prodávat alkohol. Venku se ale alkohol prodávat může, a to až do 22:00. V oblastech, které jsou nákazou zasaženy více, jsou ale všechny restaurace uzavřeny. Fungují jen výdejní okénka.



Restaurace ve Walesu musí přestat prodávat alkohol ve 22:00. Venku se může scházet nejvýše 30 osob, vevnitř platí omezení na šest osob. Roušky jsou povinné ve vnitřních veřejných budovách a v prostředcích veřejné dopravy.



Nejpřísnější opatření platí v Severním Irsku. Od 16. října tam na čtyři týdny zavřeli restaurace, otevřená můžou zůstat jen okénka. Od pondělí jsou také na dva týdny zavřené školy.