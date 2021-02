PŘEHLEDNĚ: S čím musíte souhlasit a co prozradit, aby vás naočkovali

Před očkováním proti covidu-19 musí každý zájemce vyplnit dotazník o svém zdravotním stavu a podepsat informovaný souhlas. Dokument vyjmenovává i nežádoucí účinky, jež se po vakcíně na koronavirus mohou objevit. Redakce TN.cz připravila přehled, s čím vším musíte souhlasit a co o sobě prozradit, abyste dostali očkování.

Každý, kdo se chce nechat naočkovat proti covidu-19, musí kromě registrace vyplnit i dotazník o svém zdravotním stavu a informovaný souhlas. Jedná se dokument, který kromě přínosů vypočítává i rizika spojená s vakcínou.

Ministerstvo zdravotnictví na svém webu zveřejnilo vzorový dotazník, ukazuje se však, že se v jednotlivých očkovacích místech jeho formulace mírně liší. Verze, kterou má redakce TN.cz k dispozici, se ptá na alergie, poruchu krevní srážlivosti, poruchy imunity, akutní onemocnění, antibiotickou léčbu, karanténu kvůli kontaktu s nakaženým, onemocnění covidem-19 a těhotenství či kojení.

Oproti tomu varianta ministerstva zjišťuje, zda se zájemce o očkování cítí nemocný, jestli prodělal onemocnění covid-19, byl na nemoc už očkován, měl někdy po očkování závažnou alergickou reakci, má krvácivou poruchu, poruchu imunity, zda absolvoval v posledních dvou týdnech jiné očkování a u žen, zda jsou těhotné nebo kojí. Řada bodů se shoduje, některé jsou jiné.

Verzi dotazníku od ministerstva si můžete stáhnout tady:

Dotazník před očkováním proti covidu-19 [pdf]

Podle dostupných informací se očkování nedoporučuje provádět především u těhotných a kojících žen a u lidí, kteří v minulosti prodělali závažnou celkovou alergickou reakci po jakékoli očkovací vakcíně.

"Tento dotazník slouží lékaři ke zhodnocení okolností vašeho zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na vaše plánované očkování proti onemocnění covidu-19. Otázky si, prosím, důkladně přečtěte a pravdivě zodpovězte," stojí v dotazníku od ministerstva.

V případě všech variant ale platí, že pokud zájemce na některou z otázek odpoví ano, automaticky to neznamená, že nemůže dostat vakcínu. "Aplikace při odpovědi ano lze jen po konzultaci s osobním ošetřujícím lékařem," vysvětluje dotazník.

Informovaný souhlas shrnuje přínosy i možná rizika očkování. Popisuje, jak se má člověk po aplikaci vakcíny chovat, a nastiňuje další postup, pokud se u něj vedlejší účinky opravdu vyskytnou.

Naočkovaný by třeba neměl pít alkohol. "Po očkování se vyvarujte velké a neovyklé fyzické námaze, alkoholu, nezvyklého jídla, sauny a horké koupele," vypočítává dokument.

Mezi nežádoucí účinky patří bolest, otok, zarudnutí a svědění v místě vpichu. Člověk může být unavený, trpět bolestí hlavy, svalů nebo kloubů, zimnicí, horečkou a může mít pocit na zvracení. Nežádoucím účinkem může být i bolest končetin, zvětšení lymfatických uzlin, potíže se spánkem nebo malátnost.

„Vzácným nežádoucím účinkem jsou svalová slavnost jedné strany obličeje (akutní periferní obrna lícního nervu), velmi vzácným pak závažná alergická reakce (anafylaxe),“ shrnuje informovaný souhlas.

Pokud se u očkovaného objeví teplota, doporučuje se vzít si obyčejný paralen. Když bude přetrvávat a objeví se i další příznaky covidu-19, mají se lidé objednat na PCR test. „Pokud je pozitivní, druhá dávka se neaplikuje. Vhodné posunout na odstup tří měsíců,“ píše se v dokumentu. Únavu, bolesti hlavy a svalů mají lidé rovněž řešit paralenem, zarudnutí v místě vpichu pak lokálním chlazením.

Podstoupili jste už očkování, anebo dostal vakcínu někdo z vašich příbuzných? O zkušenosti s procesem od registrace po očkování se můžete podělit na e-mailu zpravy@nova.cz.

V Česku je momentálně očkování dostupné pouze pro seniory starší 80 let, zdravotníky a další zaměstnance kritické infrastruktury. Vakcínu zatím dostalo celkem přes 349 tisíc lidí, druhou dávku pak více než 93 tisíc. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dostalo vakcínu 98 985 seniorů nad 80 let.

Očkování odstartovalo 27. prosince, kvůli nedostatku vakcín ale postupuje pomaleji, než se očekávalo. Pro všechny věkové kategorie se měla registrace původně otevřít 1. února, vláda to ale odsunula na neurčito. Podle Babiše by se mohli od března registrovat lidé na 60 let, rozhodne se o tom tento týden.

