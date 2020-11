PŘEHLEDNĚ: V Česku je draho. Vyplatí se nakoupit v zahraničí?

Za nákup, který obsahuje keříková rajčata, vepřovou plec, máslo, mouku, cukr a med dají zákazníci v Česku kolem 500 korun. Na Slovensku a Polsku ale vyjde stejný nákup levněji, naopak v Rakousku si lidé výrazně připlatí.



Polsko



Stejný nákup vyjde zákazníky v Polsku zhruba na 350 korun. Výrazně levnější je především med, který v Polsku stojí o více než sto korun méně. Zákazníky tam v akci vyjde v přepočtu na 80 korun.



Levnější je také máslo a vepřové. Zatímco v Česku stojí kostka másla v průměru 55 korun, v Polsku seženete máslo za 29 korun. Kilogram vepřového v Polsku vyjde na 100 korun, v Česku na zhruba 165 korun.



Naopak si v Polsku připlatíte za mouku a rajčata. Mouka stojí v Polsku 20 korun za kilo, v Česku polovinu. Za rajčata zaplatíte v Polsku 118 korun, v Česku vyjdou keříková rajčata na 70 korun za kilogram.

Slovensko



U východních sousedů vyjde stejný nákup také levněji než v Česku. Zákazníci za něj dají zhruba 440 korun. Levnější je hlavně vepřové maso a med. Vepřové stojí na Slovensku v průměru 132 korun za kilogram, zatímco v tuzemsku si zákazníci připlatí ještě 30 korun navíc. Na kilogramu medu ušetří nakupující na Slovensku téměř 50 korun.



Naopak více dají lidé na Slovensku za mouku a cukr. Kilo mouky vyjde dokonce na více než dvojnásobek.

Rakousko



V Rakousku vyjde stejný nákup nejdráž. Zákazníci v obchodě nechají v přepočtu 750 korun. Výrazně dražší je vepřové maso, rajčata a med. Kilo vepřového vyjde na zhruba 230 korun, což je více než dvojnásobek oproti Polsku. Za rajčata dají zákazníci v Rakousku 175 korun, v Česku přitom stojí 70 korun.



Levnější než v Česku je v Rakousku jenom máslo, které vyjde v přepočtu na 42 korun.

Z okolních zemí můžou Češi volně vyrazit na nákup jen do Polska a Německa, konkrétně do Saska a Bavorska. Na nákup v Polsku mají lidé 12 hodin, při cestě do Německa se musí vrátit do 24 hodin. Na Slovensko a do Rakouska mohou lidé vyrazit jen s negativním testem.