Překvapivě defenzivní premiér i hvězdní Bartoš a Hamáček, zhodnotil politolog debatu

Nouzový stav byl jedním z témat předvolební debaty TV Nova. Roman Prymula totiž informaci o zavedení nouzového stavu vypustil do médií v pondělí těsně před vysíláním - k překvapení premiéra i šéfa ústředního krizového štábu. To znovu rozvířilo debatu o tom, zda nemají členové vlády problém s komunikací. Podívejte se na sestřih debaty a komentář politologa Jana Kubáčka.

"Je to jedna z věcí, která se vládě moc nedaří dlouhodobě - a to je informovat srozumitelně včas, co mají občané očekávat. Pokud pan Prymula toto řekne do médií a s panem premiérem ani ministrem vnitra to neřeší, tak my to přijde dost nešťastné," sdělil předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Situace s komunikací už je ale podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vyřešená. "Já přiznám jednu věc. Na tom jaře ta komunikace ideální nebyla, byla to pro nás nová věc, teď se to ale zlepšilo," uvedl.

"Jasně se řeklo, že se musí komunikovat jednotně celá vláda a já myslím, že teď se to zlepšilo," myslí si premiér.

S tím ale nesouhlasí předseda ODS Petr Fiala: "Já bych tak nejásal nad tou komunikací, to není pravda. Minulý týden ministr zdravotnictví něco vyhlásí, ministr školství to ani nevěděl, ředitelé škol nevědí, jak na to reagovat, a tak bych mohl pokračovat. Pan Prymula neustále zásobuje veřejný prostor nějakými nápady."

Vystupování ministra zdravotnictví zhodnotil politolog Jan Kubáček: "Ukazuje se, že nezměnil nic ze svého stylu. Rozhoduje sám, generálsky to oznamuje a i ty detaily si nechává v ofenzívě a v argumentech svých. A kuriózně i ten velmi ambiciózní a sebevědomý premiér Andrej Babiš nebo vicepremiér Jan Hamáček čekají, s čím profesor Prymula přijde."

Dále také zhodnotil celou debatu: "Až překvapivě defenzivní byl premiér. Neposílal vzkazy veřejnosti, přišlo mi, že byl unavený, v defenzivě a že tam byl trochu do počtu, jak kdyby měl dojem, že část voličů už nepřesvědčí. A bezesporu tou hvězdou večera byl Ivan Bartoš a kdo mu velmi notně sekundoval a reprezentoval vládu byl Jan Hamáček."