Překvapivé zjištění: Neandertálci nebyli tak primitivní, jak si o nich myslíme. Uměli mluvit

O neandertálcích se uvažuje jako o poměrně primitivních předchůdcích člověka, nemusí tomu být ovšem tak. Neandertálci možná byli daleko chytřejší, než si myslíme. Zapomeňte tak u těchto pralidí na chrochtání a nesourodé zvuky. Neandertálci měli hlasový komunikační systém, který mohl být podobný lidské řeči, píše CNN.



To, zda byli neandertálci a další předci člověka schopni sofistikované řeči, bylo předmětem dlouhodobých studií. S překvapivým objevem nyní přišli američtí vědci. S pomocí výpočetní tomografie vytvořili 3D modely toho, jak neandertálci slyšeli. Posloužily k tomu informace z fosilizovaných uší několika Homo sapiens, neandertálců a dřívějších fosilií homininů.



"Neandertálci mohli vyprodukovat všechny zvuky ve stejném frekvenčním rozsahu jako máme my. Tudíž rozhodně mohli říct například "ahoj", pokud by to pro mě mělo jakýkoli význam," řekl Rolf Quam, docent z Binghamtonské univerzity v New Yorku. Quam dále uvedl, že výzkum byl první komplexní studií neandertálských sluchových schopností. Vědci v něm mimo jiné zkoumali třeba přenos zvukové energie a zjistili, že frekvenční rozsah, ve kterém slyšíme nejlépe, byl u neandertálců větší než u starší populace homininů.



Výzkum tak naznačil, že neandertálská řeč zahrnovala zvýšené používání souhlásek. Nedávné archeologické nálezy také ukazují, že nosili šperky, produkovali umění a měli své vlastní rituály. Po nějakou dobu také společně žili s raným druhem Homo sapiens na stejných místech a pravděpodobně se oba druhy setkávali. Zdali spolu ovšem komunikovali stejnou řečí není jasné.