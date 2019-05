Auta v Přerově vykrádal gang dětí. Policistům se drze přiznaly

Mnohé obyvatele přerovské Tovární ulice v minulých týdnech čekalo po ránu nemilé překvapení. Auta, která večer zaparkovali, objevili druhý den poničená a vykradená.

Zloději z aut brali vše, co by se dalo zpeněžit, například CD, zahradní nářadí nebo autorádia. Do všech zaparkovaných aut se dostali tak, že nejdříve kameny rozbili boční okénko. Výjimkou nebylo ani to, že poškodili spínací skříňky, to proto, že se některými auty pokoušeli odjet.

Paradoxně si nakradli míň, než je způsobená škoda na poškozených autech. Ta je v řádu desítek tisíc korun. Po zhruba dvouměsíčním pátrání se kriminalistům podařilo pachatele vypátrat - nebyli to žádní zkušení recidivisté, ale tři děti ve věku dvanáct, třináct a čtrnáct let. Teenageři ani neměli snahu nějak zapírat a ke všem svým nočním výpravám se policistům přiznali.

Zatímco plnoletí zloději by zamířili k soudu, kvůli trojlístku s nízkým věkem museli policisté tento neobvyklý případ odložit.